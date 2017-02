Lüdenscheid - Wegen eines brennenden Autos wurde die Feuerwehr am Freitagabend gegen 21 Uhr zum Straßburger Weg gerufen. Aus bislang unbekannter Ursache war ein am Straßenrand geparkter BMW in Brand geraten.

Knapp eine Stunde dauerte es, bis die Einsatzkräfte das Feuer gelöscht hatten. Das Fahrzeug wurde danach von der Polizei sichergestellt und abgeschleppt, um die Brandursache zu ermitteln. Anwohner hatten berichtet, dass der Wagen seit mehreren Tagen nicht bewegt worden war.