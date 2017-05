Extrem gefährlich: Geparkte Autos behindern Einsatz

Lüdenscheid - Wenn es wirklich gebrannt hätte, wären unter Umständen wertvolle Minuten verloren gewesen.

Als die Feuerwehr am Sonntag gegen 19.30 Uhr zur Gersbeuler Straße ausrückte, weil ein Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus Alarm geschlagen hatte, blockierten geparkte Autos an der Kluser Straße den Weg für die Einsatzfahrzeuge, insbesondere für die Drehleiter.

Durch den Lärm der Martinshörner aufgeschreckt, seien die Fahrer aus den angrenzenden Gaststätten und Häusern gekommen und hätten ihre Autos weggefahren, berichtete ein Feuerwehrsprecher. Am Einsatzort angekommen, stellte sich die Alarmierung als Fehlalarm heraus. Der Mieter der betreffenden Wohnung hätte die Tür geöffnet und die Feuerwehrleute konnten keinen Grund feststellen, warum der Rauchmelder ausgelöst hatte. Nachbarn hatten deswegen die Feuerwehr alarmiert.

In Einsatz waren die hauptamtlichen Kräfte der Feuer- und Rettungswache.

