Geöffnete Briefe und Pakete in Hinterhof entdeckt: Postdiebe in Lüdenscheid

Von: Jan Schmitz

Eine Frau beobachtete zwei Männer in einem Hinterhof, die Briefe und Pakete öffneten. Als die Polizei eintraf, fand sie nur noch zerrissenes Papier und Pappe.

Kam ein lange erwartetes Päckchen oder ein Brief nicht an, könnte es daran liegen, dass es gestohlen wurde. Die Polizei im Märkischen Kreis ermittelt nach einem Vorfall in Lüdenscheid nun wegen Diebstahls von Post. Nach Angaben der Polizei wollte ein am Samstagvormittag Paketbote Brief- und Paketsendungen an einer Sammelstelle an der Knapper Straße abholen und verteilen. Die Post war aber nicht mehr vorhanden.

Die Polizei ist sich sicher, dass unbekannte Täter mehrere Pakete und Briefsendungen aus einer Postablage an der Knapper Straße entwendet haben. Zuvor hatte eine Frau verdächtige Beobachtungen in einem Hinterhof in der selben Straße gemacht und die Polizei informiert.

Wie die Zeugin berichtete, habe sie zwei circa 45-jährige Männer in dem Hinterhof beobachtet, wie sie die Pakete öffneten und mutmaßlich auch Inhalte entnahmen. Die Polizei rückte sofort an der genannten Adresse an, traf die unbekannter Männer aber nicht mehr an. Sie konnte aber aufgerissene Pakete und Briefsendungen dokumentieren. Wie viele Sendungen betroffen waren, ist nicht bekannt.

Weiterführende Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter Tel. 02351/9099-0 entgegen.