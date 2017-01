Generationswechsel im Salon Bubert am Engelbert-Platz

Lüdenscheid - In der Oberstadt vollzieht sich ein Generationswechsel. Und die Passanten und Kunden erleben es mit: Yves Bubert übernimmt den Salon seiner Eltern Myriam und Rolf-Peter am Graf-Engelbert-Platz. Bis der dortige Salon entkernt und neu aufgebaut ist, frisiert das Team seine Kunden in einem Stahlcontainer.

Nach 16 Jahren bleibt im Erdgeschoss des Salons, zwei Häuser neben der Stadtbücherei, kaum ein Stein auf dem anderen. Yves Bubert lässt die uralten Bruchsteinmauern im Inneren des Altstadtgebäudes freilegen. „Ich orientiere mich an einem New Yorker Vorbild“, es werde das Ambiente eines Lofts entstehen – Schönheitstempel mit Fabrikcharakter, mehr als 80 Jahre nach Gründung des Unternehmens. Die Pläne dafür hat Linus Wortmann vom Architektenkollektiv KKW entwickelt.

Derweil bediene sein Vater im „Här“-Salon am Rosengarten die Kunden und arbeite auch im Barber-Shop am Bahnhof mit, sagt der Junior. Die Übergangsphase wird noch etwa fünf Wochen dauern, dann soll das Geschäft am Graf-Engelbert-Platz in komplett neuer Optik eröffnet werden.

Bis dahin fährt die Mannschaft mit ihrem Chef in dem kleinen Container unter Tarnnetzen schräg gegenüber auf halber Kraft. „Mehr als zwei bis drei Mitarbeiter gleichzeitig können hier nicht arbeiten“, sagt Yves Bubert. Deshalb sind die Beschäftigten derzeit zu Resturlaub und Überstundenabbau verdonnert. Doch es ist alles da, was der Meister braucht, um dem Handwerk nachgehen zu können.

Dass Strom, Wasser, Abwasser und Telefon zur Verfügung stehen, hat Bubert nach eigenen Worten dem kundigen Architekten, aber auch den Nachbarn zu verdanken, „die helfen, wo sie nur können“. Für die Mitarbeiter hat ein Gastwirt am Platz seine Sanitärräume geöffnet. Und auch beim Überspringen bürokratischer Hürden hat Yves Bubert offenbar keinerlei Probleme gehabt. „Riesenkompliment an die Stadtverwaltung, das waren immer kurze Wege und schnelle Entscheidungen.“