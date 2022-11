Genehmigungsverfahren läuft noch: „Millefiori da Villa Humboldt“ eröffnet privat

Von: Monika Salzmann

Hoffen darauf, das Restaurant in der Humboldtvilla bald eröffnen zu können (von links): Armin Iljazi (Restaurantleiter), Organisator Ben Kamili und Restaurantpächter Emrija Iljazi. © Jakob Salzmann

Mit Kunst und Kulinarik verwöhnte das Team des künftigen Restaurants „Millefiori da Villa Humboldt“ am Donnerstag Freunde und Bekannte bei einer privaten, vorgezogenen Eröffnungsfeier.

Lüdenscheid – Zum „Pre-Opening“ des Restaurants, dessen Genehmigungsverfahren noch läuft, hatte der international renommierte Künstler Ben Kamili, der die Villa mit neuem Leben erfüllen möchte, die befreundete Opern- und Konzertsängerin Simone Kermes – 2011 mit dem Echo-Klassik Preis als Sängerin des Jahres ausgezeichnet – eingeladen.



Ursprünglich war geplant, der privaten Feier die offizielle Eröffnung des Restaurants an diesem Samstag folgen zu lassen (wir berichteten), was allerdings durch Verzögerungen beim Genehmigungsverfahren der Stadt nicht mehr möglich ist – bedauerlich mit Blick auf das entgangene Weihnachtsgeschäft. Ben Kamili hofft nun, Ende November oder Anfang Dezember eröffnen zu können.



Der erste Eindruck, den die private Feier gab, war jedenfalls mehr als vielversprechend. Gemeinsam mit Kreiskantor Dmitri Grigoriev, der der international gefeierten Sopranistin ein einfühlsamer Begleiter am E-Piano war, nahm Simone Kermes die geschlossene Gesellschaft in die Welt der großen Oper und des Chansons mit. Mit ihrem facettenreichen Musikprogramm, das von der Renaissance bis in die Moderne reichte, gab sie bei ihrem Freundschaftsauftritt einen kleinen Vorgeschmack auf das kulturelle Leben, das künftig seinen festen Platz in der Villa erhalten soll.



sll0411humboldtvilla04.jpg © Jakob Salzmann

Mit der schmerzlichen, sehnsuchtsvollen Arie „Lamento della Ninfa“ machte die Leipzigerin ihre Zuhörer mit Claudio Monteverdi als Wegbereiter der Oper bekannt. Innig und gefühlvoll verschaffte sie der Klage der Nymphe mit ihrer warmen, glasklaren Stimme Gehör.



Vivaldi als Opernkomponist hatte durch die Arie der Griselda aus der gleichnamigen Barockoper „La Griselda“ seinen festen Platz im Programm. Mit virtuosen Koloraturen bezauberte Simone Kermes dabei ihr Publikum. Dass sie sich auch auf Dramatik und gesteigerte Emotionen versteht, machte ihr Abstecher zu Pergolesi deutlich. Mit Reynaldo Hahn holte sie einen zu Unrecht Vergessenen aus der Versenkung. Chansons von Kurt Weill und Marlene Dietrich unterstrichen ihre Vielseitigkeit. Mit „Yukali“ (Kurt Weill) – wunderbar interpretiert – nahm sie an einen Ort, an dem sich träumen lässt, mit. Ironisch und leicht sentimental machte sie Marlene Dietrichs „Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre“ zum Hörgenuss.



Virtuos begleitete Dmitri Grigoriev sie bei ihren musikalischen Höhenflügen. Für den kulinarischen Genuss sorgten Restaurantpächter Emrija Iljazi und sein Sohn Armin, der sich als Restaurantleiter in die Wiederbelebung der Villa einbringen wird.