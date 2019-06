Gemüseladen schließt - "Salzgrotte" verlässt den Sternplatz

Umzug in die Knapperstraße

+ © Grégoire Ab dem 2. September kann an der Knapperstraße in der Salzgrotte und in der Sole-Oase entspannt werden. © Grégoire

Lüdenscheid - Die Salzgrotte und die Sole-Oase am Sternplatz 1 in Lüdenscheid schließen am Samstag, 29. Juni, und eröffnen am Montag, 2. September, unter neuer Anschrift im Sanitätshaus Emmerich, Knapper Straße 31.