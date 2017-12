Verträumte Panflötenklänge

Brügge - Unter dem Motto „Ein Kind ist uns geboren“ stand das Adventskonzert des Gemischten Chores Wesselberg in der Evangelischen Kreuzkirche Lüdenscheid-Brügge. Auf der Bühne standen unter der Gesamtleitung von Chordirektorin Maidi Langebartels nicht nur die Sängerinnen und Sänger des gastgebenden Chores. Das Programm wurde durch Darbietungen des MGV Othlinghausen, des Vocalensembles Intermezzo sowie des Gemischten Chores Ton-Art ergänzt, Christiane Buhr-Wortmann begleitete das Konzert am Klavier.

Darüber hinaus hatte der Chor diesmal mit David Döring (Panflöte) einen exzellenten Solisten engagiert, der das Konzert zu einem besonderen Erlebnis werden ließ. Der Gemischte Chor Wesselberg übernahm den einleitenden Chormusik-Block mit Weihnachtsliedern wie „Vom Himmel hoch o Englein kommt“ und „Schlaf’ wohl du Himmelsknabe“. Im Anschluss folgte der erste Auftritt von David Döring, der in der zweiten Konzerthälfte noch einen zweiten musikalischen Block nachlegte.

Im Rahmen seines ersten Auftrittes bot der Panflöten-Virtuose alle Standards, die sich das Publikum von einem Panflötenkonzert wünscht, und das oft in frisch arrangierten Fassungen. Der „Einsame Hirte“ durfte ebenso wenig fehlen wie „El Condor Pasa“, aber auch den Klassiker „Halleluja“ von Leonard Cohen gab der Musiker träumerisch und melodie-selig zum Besten. Mit dem Gospel „Go Down, Moses“ erkämpfte sich der Musiker im Jahre 2015 den zweiten Platz beim „Rock & Pop Preis“ in der Siegerlandhalle, und so durfte auch dieser Titel im Programm nicht fehlen. Im Rahmen seines zweiten Auftrittes ging unter anderem die verträumte Panflöten-Fassung von „Mary Did You Know“ direkt ins Herz, ebenso wie der Song „O Holy Night“ von Whitney Houston.

Seinen Lieblingssong bewahrte sich David Döring dagegen bis zum Schluss auf: den Gospel „Amacing Grace“, verpackt in ein besonderes Arrangement. Als Gesangssolistin überzeugte an diesem Abend Irene Glörfeld. Das melancholische „Mariä Wiegenlied“ von Max Reger trug die Sängerin emotional und akzentuiert vor. Der MGV Othlinghausen bewies im Rahmen seines Auftrittes, dass ein Männerchor auch die leisen Töne hervorragend beherrschen kann. Die zurückhaltende, aber dennoch emotionale Interpretation des Liedes „Maria durch ein Dornwald ging“ mit Panflöten-Vorspiel gehörte zu den Höhepunkten des Konzertes.

Beim Vokalensemble Intermezzo handelt es sich um einen kleinen, aber dennoch stimmgewaltigen Chor. Die Sänger interpretierten unter anderem das traurige Stück „Der Nachtwind“ sowie den Gospel „Mary Had A Baby“. Den letzten Chorblock vor dem Finale bestritt der Gemischte Chor Ton-Art. Die Sänger präsentierten unter anderem ein Indianisches Weihnachtslied, allerdings in deutscher Übersetzung, aus dem die Naturverbundenheit der Huronen herauszuhören war. Das Finale bestritten alle Beteiligten des Konzertes gemeinsam auf der Bühne mit den beiden Liedern „Josef lieber Josef mein“ und „Advent ist ein Leuchten“.