Verband Wohneigentum: Leichter Mitgliederrückgang, aber gute Finanzlage

Von: Frank Laudien

Teilen

Britta Pelegrin (links) wurde für ihre zehnjährige Vorstandsarbeit ausgezeichnet. Doppelt so lange sind Claudia Hübner-De Wetter (daneben) und Antje Klittich im Vorstand ihrer Siedlergemeinschaft tätig. Ernst Haase konnte den Präsentkorb nebst Ehrennadel und Urkunde für seine zehnjährige Arbeit im Vorstand aus Krankheitsgründen nicht annehmen. © Laudien, Frank

Der Verband informierte seine Mitglieder erstmals seit 2019. Dass die Mitgliederzahl zurückgegangen ist, kann man aktuell verschmerzen.

Lüdenscheid – Seit 2019 gab es coronabedingt weder Mitgliederversammlungen noch Busfahrten beim hiesigen „Verband Wohneigentum“. Ein Umstand, der dem Vorsitzenden des Lüdenscheider Kreisverbands so gar nicht behagte, denn Gemeinschaft und Austausch sind für ihn unverzichtbar. „Die Qualität unserer Arbeit und das Gemeinschaftliche sind mir wichtiger als die Mitgliederzahlen“, erklärte Ulrich Gäding mit Blick auf die seit 2019 um 2,7 Prozent geschrumpften Mitgliederzahlen. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung, die am Samstag in den Räumen der Lüdenscheider Stadtwerke stattfand, brachte er die anwesenden Mitglieder auf den neuesten Stand.

Waren dem Verband im Jahr 2019 noch 84 Siedlergemeinschaften mit insgesamt 6573 Mitgliedern angeschlossen, waren es Ende des vergangenen Jahres noch 72 Gemeinschaften mit 6395 Mitgliedern. Aber: Ein Grund zur Besorgnis sei der leichte Rückgang nicht, zumal der Vorsitzende ohnehin das qualitative Miteinander der Quantität vorzieht. Die gute Nachricht folgte auch gleich im Anschluss: Durch das brachliegende Verbandsleben der vergangenen Jahre hat sich der Kassenbestand nahezu verdreifacht. Das ermögliche dem Vorstand, den angeschlossenen Gemeinschaften finanziell besser unter die Arme zu greifen und beispielsweise Zuschüsse für Referenten oder Unternehmungen zu gewähren.

Das Unterstützen und Informieren der Mitglieder sei ohnehin eine zentrale Aufgabe des Verbands, unterstrich Ulrich Gäding. Nicht nur Infoveranstaltungen, etwa zur Grundsteuerreform oder rechtlichen Themen, werden veranstaltet, es werden auch die Interessen der Wohneigentümer vor Gericht vertreten. So wurden bereits Prozesse wegen erhobener Straßenbaukosten gegen die Stadt Lüdenscheid geführt oder gegen die Müllverbrennungsanlage in Iserlohn. „Den Prozess haben wir natürlich verloren, dafür hat aber die Stadt Lüdenscheid die Müllgebühren neu berechnet“, verzeichnete der Vorsitzende einen Teilerfolg.

Nicht viel Neues ergab sich bei den anstehenden Vorstandswahlen. Kassierer Hasso Sachmann hat seinen Posten aus privaten Gründen freigeben müssen. Ersetzt wird er durch Schriftführer Daniel Loos. Dieser hat sich bereits mit diversen Schulungen auf sein neues Betätigungsfeld vorbereitet und wurde von den Anwesenden auch einstimmig gewählt. Der dadurch freigewordene Posten des Schriftführers wird nun von der Kassenprüferin Claudia Hübner-De Wetter übernommen. Für sie werfen nun Andrea Fernholz und Francoise Hempel gemeinsam mit Heike Riemekasten einen Blick auf die Kasse. Einstimmig wiedergewählt wurden der Vorsitzende Ulrich Gäding und seine Beisitzer Wolfgang Kipar, Roland Pfeiffer und Manfred Trimpop.

Der aktuelle Vorstand des Lüdenscheider Verbandes Wohneigentum: (von links) Beisitzer Manfred Trimpop, Vorsitzender Ulrich Gäding, Kassierer Daniel Loos, Beisitzer Roland Pfeiffer, Schriftführerin Claudia Hübner-De Wetter und Beisitzer Wolfgang Kipar. © laudien

Im Anschluss an die Wahlen konnten sich noch einige Mitglieder auf einen großen Korb voller Leckereien und ein Ehrenabzeichen freuen: Für jeweils 20 Jahre Vorstandsarbeit wurden Antje Klittich und Claudia Hübner-De Wetter ausgezeichnet. Sie erhielten neben dem Korb ein goldenes Ehrenabzeichen. Für zehn Jahre im Vorstand wurde Britta Pelegrin ausgezeichnet und Ernst Haase, der krankheitsbedingt jedoch nicht bei der Versammlung geehrt werden konnte. Roger Kämper und der zuvor tätige Vorstand kann zudem auf eine 25-jährige Vorstandsarbeit zurückblicken.

Vorausblicken können die Mitglieder indes auf den 7. Oktober: Dann wird wieder eine Busfahrt angeboten. Ziel sind diesmal Schanze und Winterberg. Die Teilnehmer dürfen sich auf ein Frühstück in der Almhütte Schanze freuen, eine geführte Wanderung und eine Planwagenfahrt.