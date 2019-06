Gemeinsame Sache gemacht: Spielplatz Tinsberg eingeweiht

Geförderter Vorzeigespielplatz für das Quartier Kluse/Tinsberg: Am Freitag war Einweihung.

Lüdenscheid - Im Quartier Tinsberg/Kluse leben die meisten Kinder auf engem Raum. Dank großzügiger Fördermittel des Landes NRW können sie sich nun über eine neue Attraktion freuen: einen großen Spielplatz hinter der Grundschule Tinsberg, den sie mitgestaltet haben.

Was man aus „Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden zur Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf“ nicht alles machen kann: Einen Kindertraum aus Tartanhügel und überdachtem Aussichtsturm samt Hängebrücke und Piratenausguck, zum Beispiel, der am Freitag hinter der Tinsberger Grundschule mit einem kleinen Fest eingeweiht wurde.

Hinter dem sperrigen Titel verbergen sich 239 856 Euro NRW-Fördermittel für ein Spielplatzprojekt, das dank gemeinsamer Anstrengungen der Stadt und heimischer Fachleute wie dem Garten- und Landschaftsbauer Oliver Ochsenfarth (Schalksmühle) verwirklicht werden konnte.

Einen wichtigen Beitrag hätten die Kinder selbst geleistet, sagte Bürgermeister Dieter Dzewas zur Eröffnung. Sie hatten sich genau überlegt, was sie sich wünschten. Zum Dank gab’s gemalte Bilder für die, die geholfen haben, diese Wünsche umzusetzen – ein Gemeinschaftswerk. „Die gute Mischung macht den Stadtteil aus“, betonte Dzewas. Und ja, man könne Bürgermeister werden, wenn man „auf dieser Schule war“. Dann waren der Worte genug gewechselt und der entscheidende Satz fiel: „Ihr dürft jetzt den Platz erobern."