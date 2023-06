A45-Sperrung: Abgeordnete fordern Unterstützung für die Region

Von: Thomas Machatzke

Die Region steht zusammen: Am Montag stellten in der Phänomenta in Lüdenscheid die drei Bundestags- und drei Landtagsabgeordneten aus dem südlichen Märkischen Kreis eine gemeinsame Initiative vor, in der sie von Bund und Land wegen der A45-Sperrung Unterstützung für die Region fordern.

Lüdenscheid – „Als Abgeordnete aus Land und Bund bringen wir eine gemeinsame Initiative für die Unterstützung unserer Region auf den Weg“, steht in der Einladung. Am Montagnachmittag sitzen im zweiten Stock der Phänomenta – mit der Fachhochschule als Hintergrunddesign – Nezahat Baradari, Florian Müller, Angela Freimuth, Gordan Dudas und Ralf Schwarzkopf bei ihrer gemeinsamen Pressekonferenz. Drei Landtagsabgeordnete, zwei Bundestagsabgeordnete. Auch hier hatten es drei sein sollen, aber Johannes Vogel hat gerade einen Paralleltermin. Der FDP-Mann, der auch bisher in Brückenfragen nicht so sehr in erster Reihe aufgetreten ist, lässt sich entschuldigen.

Die Initiative, sie ist das ganz große Bündnis für die Region, breiter geht’s nicht, weil Grüne und Linke der Region in Bund und Land keine Rolle spielen. Die Mission: Druck machen, aber nicht nur. Es geht darum, im Gespräch zu bleiben und Einigkeit zu zeigen. Kompensationszahlungen oder einen Nachteilsausgleich hatte zuletzt das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck auf einen Vorstoß von Nezahat Baradari (SPD) hin rundweg abgelehnt. Auch ansonsten stehen bisher nur Kredite, aber keine wirklichen Kompensationen für die Ausfälle durch die Sperrung der Talbrücke Rahmede, die immens sind, im Raum.



Von einem Signal, das nachhaltig herausschallen soll aus der Region in Richtung Berlin und Düsseldorf, spricht Gordan Dudas, der an diesem Nachmittag einleiten und durch die Konferenz führen darf. Er wertet die Runde als Zeichen der Geschlossenheit, dass die Politiker der Region handlungswillig und ergebnisorientiert seien, und zwar über alle Parteigrenzen hinaus. Es gehe darum, Perspektiven einzufordern, die Region auch neben dem Neubau voranzubringen.



Investitionen in die Infrastruktur stehen ebenso auf dem Wunschzettel der Runde wie Investitionen in den Bildungsstandort. Ausbau der Fachhochschule. Auch weitere Erleichterungen und Verbesserungen für die Bürger, vor allem die Anwohner an den Umleitungen. Hilfen für die Wirtschaft. Alles nicht neu. Nur der Ton, der ist neu.



„Die Zeit der Tränen muss vorbei sein“, sagt Florian Müller (CDU) zum Beispiel, „es muss jetzt die Zeit der positiven Nachrichten beginnen. Wir brauchen eine Aufbruchstimmung. Die hat die Region verdient.“ Der Bundestagsabgeordnete aus Drolshagen hat selbst bei der IHK mitgearbeitet. 50 Projekte hat die IHK dem Bund und dem Land als Wünsche der Region für die Zukunft vorgeschlagen, Müller hat sich im Bereich Mobilität einbringen dürfen. Müller kritisiert, dass die Region als Bittsteller daherzukommen scheine. „Die Region ist wichtig: als Steuerzahler und als Innovationskraft im Land. Deshalb muss man sie nachhaltig stärken.“ Müller spricht bei der Infrastruktur auch die Schiene an, auch beim Güterverkehr. Es gibt so viele Ideen.



Vom Aufbruch nach dem Abbruch der Brücke spricht Müllers Parteifreund Ralf Schwarzkopf aus dem Landtag – von einem gemeinsamen Signal, das von der Initiative ausgehen solle. Und davon, dass die Dinge, die richtig und wichtig seien, nun auch konkret umgesetzt werden müssten. Nezahat Baradari (SPD) erneuert ihre Enttäuschung über das Wirtschaftsministerium. „Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben hier nie gejammert, sondern immer angepackt“, sagt die Attendornerin, „Hand in Hand geht es zur Transformation. Aber beim Nachteilsausgleich werden wir im Gespräch bleiben, Druck machen und schauen, was der Haushalt in Berlin da noch hergeben kann.“



Gemeinsam für die Region: Ralf Schwarzkopf, Gordan Dudas, Angela Freimuth, Nezahat Baradari und Florian Müller (von links). Johannes Vogel fehlte am Montag. © Machatzke, Thomas

Und dann ist da noch Angela Freimuth (FDP). Ihre Themen sind unter anderem der Bildungsstandort, aber auch die so wichtige Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, die die FDP auf den Weg gebracht habe. Ein bisschen Zeit für Werbung in eigener Sache muss auch in dieser Runde sein. Weil das alles so gut zusammenpasst, fasst Gordan Dudas noch einmal zusammen, dass das gemeinsame Handeln und ein positiver Blick in die Zukunft die Botschaften des Tages seien.



Die Inhalte sollen nun in einem gemeinsamen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz gehen, an NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst, an die Ministerriege: Robert Habeck, Volker Wissing, Christian Lindner, Nancy Faeser, Klara Geywitz, Bettina Stark-Watzinger, Oliver Krischer, Mona Neubaur, Ina Brandes und Ina Scharrenbach. Der ganz große Verteiler für ganz viel Aufmerksamkeit. „Es geht auch darum, als Region erkannt und gesehen zu werden“, sagt Dudas.



Es herrscht viel Einigkeit an diesem Nachmittag. Auch darin, dass es nicht sehr viel konkreter werden kann für den Moment. Die Kritik am eher Unkonkreten der Forderungen prallt in der Runde ab. Jeder müsse nun aus seiner Ebene Dinge auf den Weg bringen, sagt Dudas. Baradari bringt neuerlich einen Parlamentarischen Abend in Berlin mit den Problemen der Region im Fokus der ganz großen Runde ins Gespräch.



Die Forderungen bleiben letztlich wenig konkret

Aber diese kollektive Forderung nach Unterstützung bleibt am Ende eine gemeinsam unkonkrete, weil der Strauß der Möglichkeiten so bunt und vielfältig ist, dass mit Unterstützung konkret alles und nichts gemeint sein kann. Florian Müller sagt, dass nicht Geld allein Erleichterungen bringen könne. Immerhin Ralf Schwarzkopf wird am Ende dann doch noch halbwegs konkret. „Die Infrastruktur muss höchste Priorität haben“, sagt der Lüdenscheider mit Blick auf die leidenden Straßen, „zur Entlastung müssen hier schnell Reparaturen umgesetzt werden. Wir müssen zeigen, dass wir handlungsfähig sind.“



Schwarzkopf sagt dann auch noch, dass man es nun schaffen müsse, „die PS auf die Straße“ zu bringen. Was für ein Bild! Schöner kann man es für eine Region, in der 18 Monate lang tagein, tagaus viel zu viele PS auf die Straße gebracht worden sind, wohl nicht ausdrücken.