„Gemeinsam für Lüdenscheid“

Lüdenscheid - Es geht um alles: um den Einzelhandel, die Gastronomie, um Events. Es geht ums Machen, sogar um die Zukunft der Stadt. Daher wollen die Akteure, die über die Arbeit an den Visionen zusammengefunden haben, ihre Kräfte auch für die Bewältigung einer wesentlichen Aufgabe bündeln: das Profil der Stadt als Ort für Einkäufe, Erlebnisse und Entdeckungen zu schärfen.

Sie sind sozusagen die Nussknacker für eine Kernaufgabe: Lüdenscheid zukunftsfit zu machen, seine Stärken nach außen zu tragen und seine Schwächen gemeinsam zu kompensieren. Zu dem Zweck wollen Geschäftsleute, Gastronomen und die Stadtverwaltung immer enger und besser zusammenarbeiten. Dafür möchte und muss man weitere Akteure begeistern: Unternehmer der Stadt, aber vor allem die Bürger.

Ein paarmal im Jahr wird sich nun also die große Runde zusammensetzen, um die vielen Themen, die unter den Nägeln brennen, gezielt anzugehen. Beim ersten Treffen am Donnerstag waren zwei langfristige Aufgaben darunter: Zum einen will man vermeiden, nach dem veranstaltungsreichen Jubiläumsjahr in ein tiefes Loch zu fallen. Neue Ideen müssen her. Zum anderen müssen die Innenstädter sich auf die Auswirkungen des Altstadtumbaus auf die Wilhelmstraße einstellen – „eine Riesenherausforderung“. Es gilt, zu überlegen, wie Händler und Gastronomen in der Innenstadt auf die Großbaustelle reagieren.

Doch es gebe auch vieles, was man kurzfristig erreichen könne, sind sich Visionäre-Sprecher Willi Denecke und Martin Bärwolf (Fachbereichsleiter Planen und Bauen) einig. Um zehn Prozent habe der Onlinehandel zwischen 2016 und 2017 zugenommen, zitiert Bärwolf die Statistik. Um die Menschen aus dem Internet zurück in die Innenstadt zu locken, setze man auf Überraschendes, auf gemeinsame Aktivitäten von der Oberstadt bis zum Knapp, auf unbürokratische Unterstützung. Standard-Genehmigungen könnten so spontane Schön-Wetter-Veranstaltungen mit Straßenmusik etwa auf dem Kleinen Sternplatz möglich machen. Fernziel sei, sagt Martin Bärwolf, wenn der Olper irgendwann sage: „Wir fahren mal nach Lüdenscheid, da ist immer ‘was los.“

„Wir wollen kein Strohfeuer, wir wollen einen Flächenbrand“, sagt Willi Denecke. Um den Funken überspringen zu lassen, sei eine Auftaktveranstaltung im Mai denkbar: „Wir wollen positive Effekte verstärken. Das wollen wir Unternehmern vermitteln. Es geht um Geld, Unterstützer, Multiplikatoren.“ Langfristig gehe es darum, die Stadt nach außen so attraktiv darzustellen wie sie im Grunde längst sei. So hole man junge Leute zurück, Führungskräfte in die Stadt, Käufer und Gäste in Geschäfte und Restaurants. Dass es funktionieren kann, hat Bärwolf in der Partnerstadt Leuven erlebt. Mehr noch: „Wenn es immer heißt ‘die Stadt’ muss machen, dann sind das alle Bürger.“