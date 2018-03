„Gemeindetage unter dem Wort“: Martin Schleske referiert am letzten Abend

Lüdenscheid - Gemeindepädagogin Sabine Drescher und Presbyterin Ute Leitner haben den letzten Abend der diesjährigen „Gemeindetage unter dem Wort“ moderiert. Er stand unter der Überschrift „Die wirksamen Kräfte der Gnade“.

Als Referent begrüßten die Moderatorinnen Martin Schleske. Er ist nicht nur einer der wichtigsten Geigenbaumeister der Gegenwart, sondern auch Diplom-Physiker, Theologe und Autor etlicher Bücher.

Im Interview mit Ute Leitner ging es um die Kunst des Geigenbaus und um die Erforschung des Klanges. Als Geigenbaumeister versteht Schleske jedes seiner Instrumente als Klangskulptur. Sein Schaffensprozess – von der Suche des Klangholzes in den Hochlagen der Bergwälder bis zum Auspolieren des letzten Lackanstrichs – nimmt viele hundert Stunden in Anspruch.

In seinem Vortrag ging es um seine Überzeugung, „dass Musik letztendlich in Klang gegossenes Gebet ist“. Der Mann, der mit 13 Jahren in einem schottischen Camp zum christlichen Glauben fand, stieß in den Briefen des Apostels Paulus auf etwas, das ihn fortan nicht mehr losgelassen hat: den „Dreiklang“, der sich aus dem Wort, dem Geist und den Wundern Gottes ergibt.

Als die Jünger Jesus um einen starken Glauben baten, erklärte er ihnen: „Wenn euer Vertrauen nur so groß wie ein Senfkorn ist, dann ist euch nichts mehr unmöglich“. Von diesem Wort leitete Schleske ab, „dass Jesus Christus alles bereitgestellt hat“, damit Menschen zum Glauben an ihn finden können. „Wir müssen“, betonte er, „nur noch den Schalter des Glaubens anstellen“.

Der von Kantor Wolfgang Kimpel geleitete Chor der Christuskirche umrahmte den vierten und letzten Abend der Gemeindetage 2018 mit zeitgemäßen geistlichen Liedern, für die er viel Beifall bekam.

Im Gespräch mit Sabine Drescher stellten Tizian Ottofülling und Peter Francoi das neue Jugendgottesdienstprojekt „Undercover“ vor, das von ihnen und weiteren jungen Leuten aus der Christuskirchengemeinde ins Leben gerufen wurde.

Dieser neue, zum Motto „Alles auf Anfang?“ der Gemeindetage passende Jugendgottesdienst soll in Abständen von 8 Wochen jeweils von 18 bis 20 Uhr an wechselnden säkularen Orten stattfinden.

Die Kollekte des Abends war wieder für die Mitfinanzierung der Gemeindetage bestimmt.