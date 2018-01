Letzter Auftritt des Gemeindechores

Eine Ära geht zu Ende

+ © Othlinghaus Blumen gab's für Christine Buhr-Wortmann aus den Händen von Pfarrer Jürgen Jerosch. © Othlinghaus

Lüdenscheid - In der Apostelkirche Bierbaum geht eine Ära zu Ende: Der Gemeindechor Froh-Sing, der unter diesem Namen bereits seit 23 Jahren besteht, wurde im Rahmen des Gottesdienstes an Epiphanias (das Erscheinungsfest, an dem die Christen in der Ostkirche ihr Weihnachtsfest feiern) aufgelöst.