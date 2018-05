Gelungener Auftakt des Streetfood-Festivals

Lüdenscheid - Der Duft von Speisen aus aller Welt weht seit Freitagnachmittag über den Sternplatz: Der Auftakt des Streetfood-Festivals war ein Erfolg.

Viele Besucher kehrten bei sonnigem Wetter ein, schlenderten über den Platz und probierten sich durch das Angebot der vielen bunten Food-Trucks und Stände mit allerhand Leckereien.

Zwar war noch nicht überall pünktlich um 17 Uhr geöffnet, doch spätestens als das Musiker-Duo Tlako und Ulrike als Funcascade gegen 18 Uhr auf der Bühne standen, füllten sich die Bänke und Stehtische langsam mit Besuchern.

Streetfood-Festival Lüdenscheid Zur Fotostrecke

Das Angebot auf dem Streetfood-Festival reicht von original Berliner Currywurst über Pulled Pork, Straußburger, Tacos, Corn Dogs, Fish and Chips, Pizza Fritta, Sushi und Suppen bis hin zu allerlei Süßspeisen wie Crepes, gebrannte Mandeln in diversen süßen Umhüllungen, Softeis mit Streusel-Variationen und Schoko-Früchte. Dazu gibt es ein Getränke-Angebot mit Bier, Wein und alkoholfreien Softdrinks.

„Das Wetter ist einfach toll, ein gelungener Auftakt“, findet der Lüdenscheider Jörg Neuhaus. Darin sind sich auch die meisten anderen Besucher einig: „Samstag und Sonntag wird es sicher noch voller.“ Das vielfältige Angebot überzeugt auch, „es sind nur wieder viele Burger mit dabei – schlimm ist das aber nicht.“

Samstag und Sonntag ab 11 Uhr geöffnet

Samstag und Sonntag geht es mit dem Streetfood-Festival bereits ab 11 Uhr weiter. Am Samstag soll ab 11 Uhr das Klang2-Duo für Covermusik sorgen. Am Abend wird der Gitarrist Erkan auf der Bühne am Sternplatz stehen. Der Sonntag ist Familientag, unter anderem wird Kinderliedermacher Uwe Lal auftreten. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.