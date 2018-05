Gelungener Auftakt der 4. Kinder-Uni der Fachhochschule

Lüdenscheid - Es war ein Auftakt nach Maß: Wissbegierige und motivierte Studenten, zufriedene Dozenten und begeisterte Veranstalter: Die 4. Kinder-Uni der Fachhochschule Südwestfalen war am Mittwoch einmal mehr eine gelungene Veranstaltung.

227 Mädchen und Jungen hatten sich für die dreiteilige Veranstaltungsreihe im Kulturhaus angemeldet und verfolgten gespannt die erste Vorlesung. Und diese lag einmal mehr in den Händen von Prof. Dr. Andreas de Vries und Prof. Dr. Stefan Böcker, beide Dozenten der ersten Stunde. „Künstliche Intelligenz: Wie lernen Maschinen lesen?“ lautete das Thema ihres Vortrags, das in Zeiten von Smartphone, Computer & Co. auch schon für die Jüngsten hochaktuell ist.

Dass es aber auch einmal Zeiten ohne Handys gegeben hat, daran erinnerte Bürgermeister Dieter Dzewas die jungen Studenten bei seiner Begrüßungsrede. „Ich bin sicher, das wird heute eine besondere Herausforderung für euch, den echten Professoren zuzuhören. Aber sie werden das bestimmt genauso gut erklären wie die Macher der ‘Sendung mit der Maus’“, bekannte sich das Stadtoberhaupt als Fan der beliebten Fernseh-Reihe.

Und so wünschte er sich, dass bei den Erstsemestern etwas vom Gehörten hänge bleibe und sie später einmal als richtige Studenten an die Fachhochschule zurückkehren. „Wie habt ihr eigentlich lesen gelernt?“ Mit dieser Frage läuteten die beiden Dozenten der Fachhochschule ihren Vortrag ein und hatten ihre jungen Zuhörer damit sogleich auf ihrer Seite.

Auftakt der 4. Kinder-Uni der FH in Lüdenscheid Zur Fotostrecke

Denn zum Thema „Üben und lernen“ konnte schließlich jeder etwas sagen. „Ein Computer lernt auch nicht anders als ihr, auch er muss üben und trainieren“, erklärten die beiden Professoren. Mit Hilfe der Marienkäfer Karl und Anna, Maria und Otto sowie der Raupen Ralf, Nimmersatt, Fred und Frieda, deren Daten in ein Diagramm eingetragen wurden, veranschaulichten die Referenten, wie ein Computer klassifiziert – und welche Schwierigkeiten er hat, Dinge einzuordnen, sobald die typische Klassifizierung verlassen wird. „Dann benötigt er wieder neue Trainingsdaten, sonst kann er Dinge nicht unterscheiden.“

Noch deutlicher wurde dieses Phänomen beim Erkennen von Zahlen – leichte Abweichungen von den Trainingsdaten ordne der Computer einem ihm bekannten Wert zu – auch wenn dies manchmal zu Fehlern führe. „Während ihr flexibel beim Erkennen seid, kann ein Computer mit Abweichungen nicht umgehen.“

Eine Tatsache, die von den Kindern sofort aufgegriffen wurde. „Können Sie mal eine Blume malen, mal sehen, welche Zahl der Computer daraus erkennt“, war beispielsweise aus dem Publikum zu hören. Und schon entwickelte sich ein lebhaftes Ausprobieren und Rätseln.

Das setzte sich auch noch nach der 45-minütigen Vorlesung fort – einigen Studenten brannten noch viele Fragen unter den Nägeln, die die Professoren geduldig beantworteten – wie schon in den Vorjahren verbunden mit dem Erfüllen von Autogramm-Wünschen.

„Das war ein toller Auftakt. Nicht immer sind die Kinder so aufmerksam und konzentriert und machen so toll mit“, zeigte sich Alexander Althöfer vom Hochschulmarketing sichtlich begeistert von den Lüdenscheider Studenten.

Weiter geht es am nächsten Mittwoch mit Prof. Dr. Sinan Ünlübayir und dem Thema „Künstliches Hören: Was passiert, wenn mein Ohr Verstärkung braucht?“