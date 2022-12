Geldsegen: Lüdenscheider Stiftung hilft elf Vereinen und Verbänden

Traditionelles Vorweihnachtstreffen: Ingrid vom Hofe und Dr. Michael Schulte geben die Verteilung der Ausschüttungssumme der Reeber-Stiftung bekannt. © kornau

Elf Vereine und Verbände profitieren auch in diesem Jahr wieder von der Ausschüttung der Reeber-Stiftung.

Lüdenscheid – Manchmal ist Weihnachten an ganz normalen Tagen. Dann gibt es ein Geschenk, das man sich wünscht, weil man es wirklich braucht. Aber selbstverständlich ist es nicht, dass sich ein solcher Wunsch erfüllt und sich fast ein Dutzend Lüdenscheider Vereine und Verbände Jahr für Jahr über eine Spende der Reeber-Stiftung freuen können. In diesem Jahr sind es insgesamt 33 000 Euro, die sich auf elf Empfänger verteilen.

Denn die Zinssituation hat sich seit Langem schon stark verschlechtert. Anfang der 80er-Jahre gegründet, konnte die Reeber-Stiftung aus den Zinserträgen des angelegten Vermögens von Karl Reeber einst noch eine sechsstellige Summe ausschütten. Das ist längst vorbei. Und trotzdem: Die finanzielle Hilfe bleibt wichtig für die Empfänger, die sich auf die eine oder andere Weise um Menschen mit psychosomatischen, psychischen oder physischen Erkrankungen kümmern oder Forschungsvorhaben unterstützen.

Auszahlungen erfolgt

Ingrid vom Hofe kümmert sich von Anfang an um den Reeber-Nachlass und gemeinsam mit einem kleinen Stiftungsvorstand um das Anlegen und schließlich die Verwendung der Ausschüttungssumme. Dr. Michael Schulte vom Vorstand sieht nach Jahren des Zinsrückgangs zwar im Moment etwas Licht am Horizont. Allerdings sei das, angesichts der Krisen weltweit, doch teuer erkauft. Das trübt die Stimmung etwas. Doch letztlich, auch das betonen beide, fließe jeder Euro zusätzlich auch in einen sinnvollen und guten Zweck und hilft denen, die Hilfe brauchen.

Die Auszahlungen an die elf Empfänger in 2022 sind bereits erfolgt. In diesem Jahr verteilt sich die Summe wie folgt: Das Johannes-Busch-Haus und das Lüdenscheider Hospiz (beides Evangelisches Johanneswerk) erhalten jeweils 10 000 Euro. Jeweils 2000 Euro gehen an die Lüdenscheider Gesprächskreise (Lessingstraße), an den Förderverein des Märkischen Kinderschutzzentrums (Miki), den Kinderschutzbund sowie den Förderverein der Suchtberatungsstelle. Mit 1500 Euro wird das ambulante Hospiz Die Arche unterstützt. Jeweils 1000 Euro erhalten das Wohnheim im Amalie-Sieveking-Haus (Sedanstraße), donum vitae, Märkisches Sauerland sowie der hiesige Blinden- und Sehbehindertenverein. 500 Euro gehen an den MS-Kontaktkreis in Schalksmühle. sum