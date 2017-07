Keine Eröffnung in Sicht

Hammerschläge werden hier voraussichtlich auch in dieser Saison nicht zu hören sein.

Lüdenscheid - Hammerschläge werden voraussichtlich auch in dieser Saison nicht auf dem Gelände im Versetal zu hören sein. Fest steht, so heißt es seitens des Kulturmanagements: „Die Stadt wird das wohl allein nicht stemmen können!“

Ende September 2014 wurde der Bremecker Hammer geschlossen. Schäden im Mauerwerk, die vermutlich durch eindringende Feuchtigkeit aus dem angrenzenden Hammerteich entstanden sind, zogen die Standfestigkeit in Mitleidenschaft. Der Betrieb wurde zur Gefahr für Mitarbeiter und Besucher.

Seitdem wird der „Hammer“ in regelmäßigen Abständen kontrolliert. Aber an eine Sanierung oder gar Wiedereröffnung ist derzeit nicht zu denken, auch wenn parteiübergreifend die Absicht besteht, das Schmiedemuseum Bremecker Hammer zu erhalten, sanieren und wieder in Betrieb nehmen zu wollen.

Im Raum stehen rund 700 000 Euro Kosten für den Sanierungsbedarf. Diese Summe schätzte ein externes Büro. Die Zeichen, aktiv zu werden und irgendwelche Landes- oder Bundesfördertöpfe anzustoßen, sind im Wahljahr ungünstig. Kulturmanager Stefan Frenz: „Das ist im Moment völlig zwecklos. Nach den Landtagswahlen im Mai muss sich die Politik erst mal neu sortieren. Bis zur Arbeitsfähigkeit dauert das. Vor der Landtagswahl machte das genauso wenig Sinn, aktiv etwas zu unternehmen.“ An öffentliche Gelder zu kommen, sei innerhalb von Umbruchphasen in der Politik schwierig.

Große Hoffnung hatte man auf ein Sonderprogramm des Bundesbauministeriums gesetzt. Vergebens, wie sich nach der Vergabe der Gelder herausstellte. Denn Lüdenscheid ging bei der Verteilung leer aus.

„Wer uns unterstützen will, sollte Mitglied des Fördervereins werden. Dies würde auch deutlich machen, wie groß auch für sie persönlich die Bedeutung des Bremecker Hammers als Kulturdenkmal und als Ort eines attraktiven und vitalen Museumsbetriebs ist. Sie können uns und die Sanierung aber auch durch eine großzügige Spende unterstützen“, schreibt das Team der Ehrenamtlichen auf der Internetseite http://www.bremecker-hammer.de. Der entsprechende Antrag steht zum Download bereit.