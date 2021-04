Gelber Sack oder Gelbe Tonne? Lüdenscheider dürfen ab sofort abstimmen

Umfrage

+ © Nougrigat Gelber Sack oder Gelbe Tonne? Lüdenscheider ab sofort dürfen abstimmen, wie sie ihren Wertstoffmüll in Zukunft entsorgen wollen. © Nougrigat

Wertstoffmüll wird in Lüdenscheid in Gelben Säcken statt in Gelben Tonnen entsorgt. Das führt in der Politik und der Öffentlichkeit immer wieder zu Diskussionen. Jetzt dürfen Lüdenscheider Bürger darüber abstimmen, wie sie ihren Müll loswerden - in Säcken oder Tonnen. So können sie mitmachen: