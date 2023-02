Der Sack ist Geschichte: Gelbe Tonnen werden ausgeliefert

Lüdenscheid – Abn sofort lässt der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb (STL) die Gelben Tonnen an die Lüdenscheider Haushalte ausliefern, die in Zukunft die Gelben Säcke ersetzen werden. Als erster Ortsteil wird der Piepersloh mit den Tonnen ausgestattet, teilt die Stadt mit.

Ein vom STL beauftragter Dienstleister liefere die schwarzen Abfallbehälter mit den gelben Deckeln aus. Die Tonnen sind allesamt mit einem Chip versehen. Auf diese Weise könne elektronisch nachgehalten werden, dass alle Wohnhäuser mit dem Behälter in der richtigen Größe ausgestattet werden, erklärt STL-Werkleiter Andreas Fritz. Das Fassungsvermögen reicht von 120 über 240 bis hin zu 1100 Litern.

Die Auslieferung erfolge objektbezogen. Das heißt: Die jeweilige Tonnengröße hängt von der der Anzahl der Personen und Haushalte ab, die in einem Haus leben – und die der STL im Vorfeld noch einmal geprüft habe.

Verteilung beginnt am Piepersloh

In den kommenden Wochen sollen nach und nach sämtliche Lüdenscheider Ortsteile und Wohnhäuser mit den Gelben Tonnen beliefert werden. „Voraussichtlich bis Ende März“ sollen die insgesamt 19 900 bestellten Behälter mit STL-Logo im gesamten Stadtgebiet verteilt worden sein, sagt Fritz. Die im Sommer 2021 beschlossene Umstellung vom Gelben Sack auf die Gelbe Tonne wäre damit abgeschlossen.

Bleibe noch der Prozess der Umgewöhnung für die Bürger. Es werde zwar am vierwöchigen Abfuhr-Rhythmus für Leichtverpackungen wie Joghurtbecher und Milchtüten festgehalten. Allerdings stellen sich laut Fritz weiterhin einige Menschen vor allem die Frage, wo sie die zusätzliche Mülltonne abstellen sollen – und wenden sich damit auch an den STL. Das gelte besonders für Personen, die in Mehrfamilienhäusern wohnen.

„Wir haben viele Ortstermine wahrgenommen, Gespräche mit Hausverwaltungen geführt und auch Lösungen gefunden“, sagt Fritz. Sollte es dennoch Probleme geben, seien „im Nachgang auch Anpassungen möglich“. Grundsätzlich wirbt der STL-Leiter aber zunächst für Zuversicht und etwas Geduld – und verweist auf andere Kommunen, in denen „das System mit der Gelben Tonne gut funktioniert und angenommen wird“.

Einen umfangreichen Frage-Antwort-Katalog zur Umstellung auf die Gelbe Tonne gebe es auf der Homepage der Stadt Lüdenscheid.