Gelbe Tonne kommt: Bewohner der Altstadt sehen Probleme

Von: Susanne Kornau

Ab Januar 2023 werden die Gelben Tonnen in allen Lüdenscheider Haushalten die Gelben Säcke ersetzt. © Cedric Nougrigat

Dienstags ist Müllabfuhr in der Altstadt. Dann fährt ein 6,5-TonnenMicro-Müllwagen durch die engen Gassen. Bis zu drei Tonnen Müllgewicht darf er laden, etwa eine Stunde dauert die Rundtour. „Kleiner geht’s nicht“, sagt Christoph Schubert vom Stadtreinigungs-, Transport und Baubetrieb Lüdenscheid (STL). Doch nicht nur die Müllentsorger spüren die Platzprobleme in der gegenwärtig durch die Baustellen zusätzlich verengten Altstadt. Die Altstädter selbst sind nicht durchweg begeistert, dass in absehbarer Zeit noch eine weitere Tonne ins Haus steht: die gelbe Tonne für Kunststoffverpackungen

Lüdenscheid –. „Manche haben viel zu kleine Keller, die können die Tonnen dort nicht unterbringen“, weiß Sigrid Schroeder. Die Vorsitzende des Altstadtvereins weiß aber auch, dass bauliche Enge nicht immer der Grund ist. Manchmal sind die Keller nur schwer zugänglich, manchen Altstadtbewohnern sei es aber auch einfach zu lästig, die großen Behälter für Bioabfall, Hausmüll, Papier und künftig gegebenenfalls auch Kunststoff regelmäßig für die Leerung ‘raus und ‘rein zu räumen. Also bleiben die Behälter an der Hauswand stehen. „Es ist nicht schön, wenn sie draußen stehen“, findet Sigrid Schroeder. Optisch nicht, aber auch nicht wegen der Geruchsbelästigung. Doch auch die Brandgefahr durch Behältnisse an Hauswänden wird immer wieder ins Feld geführt, was es nicht einfacher macht, die Tonnen wenigstens hinter einem Blickschutz zu verstecken.

Laut Abfallentsorgungssatzung müssen Sammelbehälter nach der Leerung wieder von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt werden. Doch das ist, siehe oben, in der Altstadt eben nicht immer ganz leicht. Ob aber tatsächlich, wie vom Werksausschuss nach einer einschlägigen Bürgerumfrage beschlossen, ab dem 1. Januar 2023 gelbe Tonnen die bislang genutzten gelben Säcke ersetzen, ist noch gar nicht klar. Das bestätigte der stellvertretende STL-Leiter Andreas Fritz: „Die Ausschreibung läuft, und ich hoffe, dass wir sie gewinnen.“ Aber ob der Zeitplan eingehalten werden könne, wisse er noch nicht. Wer infolge der europaweiten Ausschreibung schließlich den Auftrag bekomme, müsse die gelben Tonnen beschaffen und ausliefern.

Angesichts der generellen Materialprobleme hat man am Fuhrpark einen Plan B, falls es bei der planmäßigen Umstellung zum 1. Januar irgendwo hakt: „Dann werden wir erst einmal weiter die gelben Säcke nehmen.“ Einen ganz anderen Weg in ihren ebenfalls oft verwinkelten Innenstädten nehmen die Niederlande. Im Nachbarland setzt man vielerorts auf zentrale Hausmüllsammelstellen, die sich unterirdisch ausdehnen. Oberirdisch ist ein Einfüllschacht zu sehen, bei Bedarf auch unterteilt für Hausmüll und Wertstoffe. Per Karte öffnet der Anwohner den Einwurfschacht; geleert werden diese Behälter mit speziell ausgerüsteten Fahrzeugen. Dieses System ermögliche es sogar, personenbezogen und nach Gewicht des eingeworfenen Hausmülls abzurechnen – falls gewünscht.

Technische Möglichkeiten sind vielfältig

„Technisch ist vieles möglich. Aber für Unterflursysteme braucht man Platz“, sagt Andreas Fritz dazu. Trotzdem ist auch in Lüdenscheid der Müll an einigen Stellen bereits unter die Erde gewandert; der Rat setzte dabei auf die Effekte „Mehr Sauberkeit“ und „optische Aufwertung der Stadtteile“. Die ersten Unterflursysteme sind im Außenbereich im Einsatz – und ersetzen die klassischen Wertstoffsammelstellen. Nach den ausschließlich positiven Erfahrungen am Bierbaum und am Piepersloh gab’s grünes Licht für unterirdische Altglassammelbehälter am Dickenberg und in der Rathmecke. Solche Unterflurbehälter fassen drei Kubikmeter, verringern den Lärm beim Einwurf, Schädlingsbefall und Geruchsbelästigung. Lastwagen mit Krananlage heben die Container zur Leerung aus dem Boden. Auch Hagen, erzählt Fritz, habe gute Erfahrungen mit unterirdischer Müllsammlung gemacht.

Dort seien zum Beispiel die Sammelbehälter von Straßenpapierkörben unter die Erde verlegt worden. Der Müll werde dann einfach abgesaugt. „Wahrscheinlich gibt es die eine Lösung nicht“, vermutet Andreas Fritz und ergänzt: „Aber wenn wir unterstützen können, machen wir es sicher gerne.“ Doch zumindest für die gerade frisch gepflasterten Altstadtgassen sind Unterflursysteme derzeit keine Option mehr – wiederum aus Platzgründen. Wenn unter der Erde zu viele Leitungen liegen, passen keine Müllsammelbehälter mehr dazwischen.