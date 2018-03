Endlich: Geländer am Rathausplatz wird tief eingebaut

Lüdenscheid - Statt Design: An der großen Rathaustreppenanlage in Lüdenscheid bestimmt seit Jahr und Tag ein Provisorium das Bild. Das soll sich ändern.

Passanten und Geschäftsleute nehmen immer mal wieder Anstoß an den mit Kabelbindern befestigten Gittern. Die müssen die Lücken füllen, die nur in der oberen Geländerreihe durch das Wegbrechen einzelner Elemente entstanden sind. Fast hat man sich an den unschönen Anblick gewöhnt, da deutet sich vor Beginn der Freiluftsaison Aktivität an.

Nach einem Ortstermin an der Treppe sagte der stellvertretende STL-Leiter Andreas Fritz, man plane nun, die fraglichen Elemente „festzusetzen“. Das werde im Frühjahr noch passieren. Das Hin und Her dauert mindestens seit 2016 an. Genauere Angaben konnte Fritz nicht machen.

Die Probleme entstehen bekanntlich nur durch die verschraubten Geländerelemente. Die lösten sich auf Dauer, vor allem, wenn sich immer mal wieder Menschen dagegen lehnten. Dort, wo die Metallstreben tief im Granit versenkt seien, hielten sie auch.

Warum überhaupt im Zuge des Rathausumbaus 2003 bis 2005 und der dazugehörigen Platzumgestaltung und -möblierung zwei unterschiedliche Befestigungsarten gewählt worden seien, konnte Fritz nicht mehr sagen. Möglicherweise habe man ursprünglich gedacht, die verschraubten Elemente flexibel entfernen zu können. Gemacht worden sei das aber wohl nie.

Weiteres Problem: Einerseits sollen die Metallelemente die Stolpergefahr bei den verlaufenden Stufen mindern. Andererseits endet die obere Geländerreihe zu früh, als dass sie das komplett vermeiden könnte. Denn ein Stufenverlauf zieht sich bis zum Ende der Regenablaufrinne, das Geländer aber nicht. Durch den schrägen Verlauf würde die Fläche in dem Bereich durch weitere Gitter stark verengt.

Fazit: Nach vielen vergeblichen Versuchen mit unterschiedlichen Methoden zur Geländersicherung ist nun die Entscheidung gefallen, auch die „Lückenelemente“ tief im Granit zu verankern. Angaben zu den dadurch bislang entstandenen Kosten gibt es nicht.