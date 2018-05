Mit geklautem Mercedes GLE 500 in Radarfalle gerast: Wer kennt den Dieb?

Lüdenscheid - Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis hofft, den Diebstahl eines weißen Mercedes GLE 500 aus dem Lüdenscheider Stadtteil Stüttinghausen jetzt mit Hilfe der öffentlichen Fahndung nach einem Tatverdächtigen womöglich doch noch aufklären zu können. Die Ermittler fragen: Wer kennt diesen Mann, der an der Tat beteiligt gewesen sein dürfte.

Der auf dem Foto abgebildete Mann saß am Steuer, als das geklaute Auto am 10. Januar 2018 um 2.23 Uhr auf der Heedfelder Straße (L561) in Fahrtrichtung Schalksmühle mit 85 statt der erlaubten 50 km/h von der Kamera im Starenkasten erfasst und geblitzt wurde.

Das zuständige Amtsgericht habe das Bildmaterial nun zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Besitzerin hatte das Fahrzeug am 9. Januar 2018 in Stüttinghausen gegen 21.30 Uhr im Carport ihres Einfamilienhauses abgestellt. Als sie um 8 Uhr am nächsten Morgen dorthin zurückkehrte, war es verschwunden. Unbekannte Täter hatten den Pkw entwendet.

Die Tatzeit dürfte kurz vor jenem Zeitpunkt liegen, zu dem der Wagen in die Radarfalle geraten war.

Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 02351/9099-5225 oder 9099-0 entgegen.