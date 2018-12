Geisterfahrer im Rathaustunnel: Frontalzusammenstoß

Lüdenscheid - Ein alkoholisierter Geisterfahrer hat am Dienstagabend im Rathaustunnel einen Frontalzusammenstoß verursacht.

Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand, den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 5500 Euro.

Gegen 22.20 Uhr fuhr ein 36-jähriger Kraftfahrer mit seinem Nissan gegen die erlaubte Fahrtrichtung in Richtung Kölner Straße in den Rathaustunnel, teilte die Polizei am Mittwoch weiter mit. Ein ihm entgegenkommender 57-jähriger Fahrer konnte mit seinem Pkw nicht mehr ausweichen und stieß frontal mit dem Nissan zusammen. Er und seine Beifahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt.

Ein Atemalkoholtest bei dem Unfallverursacher verlief laut Polizei „deutlich positiv“. Zudem habe der Konsum von weiteren berauschenden Mitteln nicht ausgeschlossen werden können.

Der 36-Jährige musste mit zur Wache. Dort wurden ihm zwei Blutproben entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.