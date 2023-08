Gehwegnasen: Mehr Sicherheit für Grundschüler auf dem Schulweg

Auf der Freiherr-vom-Stein-Straße wurden an zwei Stellen sogenannte Gehwegnasen installiert. Sie sollen den Schulweg der Ida-Gerhardi-Grundschüler sicherer machen. © Cedric Nougrigat

Gehwegnasen und optische Orientierungspunkte als Hilfen bei der Fahrbahnüberquerung: Die im Mai angekündigten Maßnahmen zur Erhöhung der Schulwegsicherheit rund um die Ida-Gerhardi-Schule sind kurz vor dem Beginn des neuen Schuljahres abgeschlossen worden. Das teilt der Fachdienst Bauservice der Stadt mit.

Lüdenscheid – An verschiedenen Stellen der unteren Freiherr-vom-Stein-Straße sind sogenannte Gehwegnasen installiert worden. Dabei handelt es sich um Einbauelemente, die in die Fahrbahn hineinragen. „Die Nasen bieten eine sichere Möglichkeit für Kinder, sich an dieser Stelle aufzustellen und die Straße gut sichtbar zu überqueren“, erklärt der Fachdienst. Ein weiterer Vorteil: Weil sich die Fahrbahn in diesem Bereich verengt, müssen motorisierte Verkehrsteilnehmer hier das Tempo drosseln. Dadurch soll sich die Sicherheit zusätzlich erhöhen.

Dazu beitragen sollen auch die Fußstapfen auf der Hohfuhrstraße, die in Höhe der Einmündung des „Heckenganges“ auf den Gehweg und die Straße gemalt worden sind. Die Fußspuren sollen Kindern den sichersten Weg zur Überquerung der Straße anzeigen.

Ende Mai sind bereits rund um die Grundschule Bierbaum diverse Baumaßnahmen abgeschlossen worden, die zur Erhöhung der Schulwegsicherheit beitragen sollen.