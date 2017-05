„Es geht um den Spirit“

Lüdenscheid - Die alte Dame mit dem Gehstock findet ihren Weg über die Pflastersteine und geht zielstrebig auf den Eingang des Gemeindezentrums Erlöserkirche zu: „Man hat mir gesagt, ich gehöre auch hier hin. Ich bin Altstadtbewohnerin.“ Adelheid Schroeder mit ihren fast 90 Jahren war am Samstag wohl die älteste in der Runde, die sich um die Zukunft der Altstadt Gedanken macht. Auf Einladung des Altstadtbüros wurden gemeinsam die nächsten Schritte auf dem Weg zu einer Umgestaltung des Stadtviertels eingeleitet.

Dazu gehörte ein kurzer Ausflug in die Vorgeschichte, die Martin Bärwolf, städtischer Fachbereichsleiter Planen und Bauen, anfangs zusammenfasste. Lüdenscheid solle seine „hohe Zentralität in der Region behalten“, sagte er. Das gehe nicht von selbst: „Der Online-Handel wird uns in den nächsten Jahren rund 30 Prozent der Kaufkraft wegnehmen. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ist es zum Nachdenken zu spät.“ Stichworte wie Einkaufen, Bildung, Stadt des Lichts oder Gesundheitsstadt gelte es mit Leben zu füllen.

„Toller Rundling“

Zu denen, die beim Nachdenken Hilfestellung leisten, gehörte auch Ina Schauer vom Planungsbüro Pesch und Partner, die Einzelheiten zum geplanten Wettbewerb erläuterte. Sie lenkte die Aufmerksamkeit auf „das lange Band der Wilhelmstraße“, für das ebenso neue Ideen gesucht würden wie für den „tollen Rundling“ Altstadt, der zum Beispiel dringend eindeutig erkennbare Eingangssituationen brauche.

Kurzum: 16 Planungsbüros, von denen vier „bereits gesetzt“ sind, sollen sich ab Sommer gezielt damit befassen, wie die Altstadt ihrer Rolle als „Stellvertreterin für das Image der Gesamtstadt“ künftig gerecht werden kann. Das Zitat stamme von Dieter Dzewas, sagte Bürgermeister-Stellvertreterin Verena Kasperek zur Begrüßung und formulierte ihrerseits als Gemeinschaftsziel: „Die Altstadt soll noch einladender, noch attraktiver werden.“

Das vierköpfige Team des Altstadtbüros – Martin Vöcks, Maik Schumacher, Sarah Loch und Luisa Osthaus – hatte dazu konkrete Vorschläge vorbereitet und auch ein Termingerüst erstellt. Vom Büro an der Luisenstraße aus übernehmen die „Quartiersmanager“ auf Zeit einige zentrale Aufgaben. Die Mitarbeiter der in Berlin ansässigen Stern-Gmbh (Slogan: Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung) sollen ganz allgemein die Stadt bei der IHK-Umsetzung unterstützen. Konkret informieren sie zum Beispiel über Fördertöpfe wie den Altstadtfonds oder das Fassadenprogramm. Und sie wollen „Anwohner und Akteure“ zur Mitwirkung gewinnen – wozu der Altstadttag den Auftakt machte.

Kern der Veranstaltung war, wie berichtet, die Wahl des Altstadtbeirates. Der besteht aus 16 Personen mit Stimmrecht sowie Stellvertretern. Seine Aufgaben: Lobbyarbeit, Förderprojekte anschauen, über die inhaltliche Verwendung von Förderanträgen für Projekte und Aktionen entscheiden. Hier allerdings wurden einige Defizite in der Vorbereitung deutlich. Von „chaotisch“ bis „unprofessionell“ lauteten anschließend Urteile von Teilnehmern. So waren einige Sitze bereits vergeben, andere Namen in Abwesenheit zur Wahl gestellt, ohne dass sich weitere Kandidaten bis dahin vorgestellt hätten. Unklar war, wer überhaupt abstimmen konnte, ob mehrfach oder nicht. Letztlich herrschte Gelassenheit vor, die freien Plätze im Beirat füllten sich nach und nach, die Bereitschaft, den Stadtteil gemeinsam voranzubringen, dominierte. Allerdings, auch das wurde bemerkt, fehlten die Altstädter mit ausländischen Wurzeln.

Arbeitsgruppen

„Aufenthaltsqualität, Gestaltung und Sauberkeit“, „Erreichbarkeit, Nutzbarkeit und Abbau von Barrieren“ oder auch „Grün in der Stadt“ lauteten die Schlagworte, zu denen man sich in Arbeitsgruppen eintragen konnte. Die Energiewendegruppe heftete als Anregung ein City-Elektro-Shuttle-Konzept an die Stellwand „Neue Ideen und Projekte“. Vertreter Wolfgang Utsch hatte zuvor kritisiert, er empfinde es als Defizit, dass das Thema Energieversorgung und Klimaschutz nicht ins IHK eingeflossen sei: „Warum nicht Fernwärmeschienen verlegen, wenn das Pflaster sowieso aufgerissen wird?“ Martin Vöcks versicherte ihm allerdings, das Thema sei relevant, werde mitgedacht.

Eine Klammer hielt die Fülle an Themen und Möglichkeiten vor allem zusammen: „Es geht um den Spirit, der sagt, wir nörgeln nicht, wir machen mit.“ Das hatte sich Martin Bärwolf eingangs als Ergebnis gewünscht. Nach der mehrstündigen Veranstaltung war klar: Dieser Geist lebt in der Altstadt.

Arbeitsgruppentreffen (23. Mai/Bürgerforum; 13. Juni/Ratssaal, jeweils 19 Uhr) sowie Ergebnispräsentation (13. Juli, 19 Uhr, Kulturhaus, Roter Saal).

www.mensch-altstadt.de