„Geheimwettbewerb“: Skizzen zum Stadtgarten nicht für Öffentlichkeit bestimmt

Diskussion im Haupt- und Finanzausschuss

Der Stadtgarten am Kulturhaus: Welche Ideen die Planungsbüros für ihn haben, wird im Rahmen eines „Geheimwettbewerbs" bewertet.

Der Planung des neuen Stadtgartens am Kulturhaus spielte am Montag im Haupt- und Finanzausschuss eine Rolle, allerdings nicht inhaltlich. Die geplante Information des Bürgermeisters, dass umfassend im Rahmen der Ratssitzung am 26. September berichtet werden soll, sparte sich Sebastian Wagemeyer am Montag, ging lieber gar nicht von sich auf die Causa Stadtgarten ein.

Lüdenscheid – Dafür wurde lange über den CDU-Antrag gestritten, die sich mehr Transparenz bei den Planungen wünscht. „Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die verschiedenen Stadtgarten-Gestaltungsentwürfe zeitnah in einer öffentlichen Sitzung vorzustellen“, hatte es im Antrag geheißen. Die Verwaltung indes klärte darüber auf, dass es sich beim Vergabeverfahren, das die Stadt gewählt hat, um einen „Geheimwettbewerb“ handelt – und dieser Wettbewerb sieht eben nicht vor, dass alle Vorschläge und Ideenskizzen der Öffentlichkeit vorgelegt werden. „Ich verstehe die Aufregung und Skandalisierung nicht“, stellte Grünen-Fraktionschef Andreas Stach fest, „diese Art von Verfahren haben wir häufig gehabt, sie ist noch nie ein Problem gewesen.“

Die CDU hatte den Vergleich mit den Entwürfen für die neue Musikschule herangezogen – der indes zieht in diesem Fall nicht, weil das Vergabeverfahren ein anderes gewesen ist. Ralf Ziomkowski vom Zentralen Vergabeservice erläuterte, dass die Ideenskizzen der Büros, die am Ende nicht den Zuschlag erhalten, auch danach unter Verschluss bleiben – und auch der Bieter müsse erst seine Zustimmung für eine Veröffentlichung geben. Würde die Stadt anders handeln, würde sie gegen das Vergaberecht verstoßen. Ziomkowski verwies darauf, dass die Skizzen bei der Vergabe nur 40 Prozent des Urteils ausmachen, dazu kommen der Preis (40 Prozent), die Professionalität des Bieters (10 Prozent) und die Öffentlichkeitsarbeit des Bieters (10 Prozent).



Bürgermeister Sebastian Wagemeyer betonte, dass für den weiteren Weg bis zur Fertigstellung des Stadtgartens eine Bürgerbeteiligung sogar ganz explizit eingeplant sei. Nur bei der Vergabe bleiben Öffentlichkeit und Politik außen vor. Auch wenn die Christdemokraten an der Meinung festhielten, dass auch dieses Vergabeverfahren Möglichkeiten lasse, die Politik zu beteiligen und die Öffentlichkeit einzubinden, zog sie den Antrag zurück – mit der ausdrücklichen Bitte, nach der Vergabe zeitnah die Ideenskizzen des Bieters zumindest präsentiert zu bekommen.



Die Jurysitzung zur Vergabe des Auftrags an eines der Büros, die noch im Rennen sind, findet nach LN-Informationen im Oktober statt. Eigentlich war der Termin für den 30. Juni geplant, dann aber nach Krankheit eines Beteiligten abgesagt worden. Welche Folgen die Verschiebung der Jurysitzung für den Zeitplan hat, wollte die Verwaltung am Dienstag auf Anfrage nicht beantworten. „Im Rahmen der Berichterstattung zum Stadtgarten in der Ratssitzung am 26. September wird ein überarbeiteter Zeitplan vorgestellt“, gab die Stadt Auskunft, „vor einer Berichterstattung an die Politik können wir diese Frage nicht beantworten.“ Auch die Frage, ob sich der Bau des Kleinfeldes im Stadtgarten, der ab August fest eingeplant war, noch in diesem Jahr realisiert werden kann, blieb unbeantwortet. Die neuen zeitlichen Eckpfeiler aber legen den Schluss nahe, dass dies nicht der Fall sein wird.