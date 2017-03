Geheimnisvoller „Mustafa“ bleibt verschwunden

Lüdenscheid - Als Polizisten 824,39 Gramm Amphetamin in seinem Tiefkühlfach finden, muss schnell eine wasserdichte Geschichte her. Die gibt der 35-jährige Langzeitarbeitslose in einer ersten Vernehmung zum Besten. Doch die Legende vom geheimnisvollen unbekannten Dritten bewahrt ihn nicht vor einer Anklage wegen unerlaubten Handels mit Drogen in nicht geringer Menge. Vor einem entsprechenden Urteil aber schon.

Strafverteidiger Dirk Löber hat seinen Mandanten eingenordet. Dem Besitz des Rauschgifts „soll nicht entgegengetreten werden“, so Löber. „Dass er Handel betrieben hat, bestreitet er.“

Der Angeklagte, gelernter Lagerlogistiker, erzählt über einen Dealer namens „Mustafa“, den er am Rathausplatz kennengelernt haben will. Der habe einen Kundenstamm zwischen Hagen und Meinerzhagen betreut „und wollte immer donnerstags“ in Brügge vorbeikommen und Amphetamin anbieten. Bei einem der Besuche des „reisenden Handelsvertreters“ sei es dann passiert. „Er war panisch, bat mich, seinen Rucksack aufzubewahren“ und sei abgehauen. 50 Gramm habe er für die Dienstleistung für sich behalten dürfen, so der 35-Jährige.

Szenenwechsel: Aus einer Wohnung im Volmetal ruft ein älteres Ehepaar in purer Verzweiflung die Polizei an. Der arbeitslose Sohn (37) bedrohe sie, er fordere immer mehr Geld, sie bräuchten Hilfe. Mutter und Vater berichten den Polizisten über den Drogenkonsum des Sohnes – und woher er das Zeug vermutlich hat. Eine Observation läuft an, um den Dealer ausfindig zu machen. So stoßen die Beamten schließlich auf den Angeklagten.

Doch der bleibt bei seiner Version. Strafrichter Thomas Kabus will wissen, ob er denn keine Angst habe. Doch, lautet die Antwort, es seien Leute von „Mustafa“ bei ihm aufgetaucht, um den Rucksack abzuholen. Aber da hatte die Polizei ihn schon. Jetzt höre er nichts mehr von dem Dealer.

Der drogensüchtige Sohn tritt in den Zeugenstand. Er sagt, er habe mal mit dem Angeklagten konsumiert, aber „nicht bei ihm gekauft“. Der Anklagevorwurf des Handels mit Betäubungsmitteln bricht in sich zusammen.

Staatsanwältin Kirsti Wei-berg nennt die Einlassungen des Angeklagten „merkwürdig, aber nicht zu widerlegen. Man hat ja schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen“. Vorher bittet sie den Richter, die jungen Zuschauer im Saal darauf hinzuweisen, das Kaugummi-Kauen einzustellen. Kabus ist überrascht. „Schön, dass hier jemand auf Manieren achtet.“ Der Antrag der Anklägerin lautet auf 14 Monate mit Bewährung und 100 Sozialstunden.

Für Rechtsanwalt Löber ist die Sache ebenso klar. „Es geht nicht darum, was vermutet wird, sondern darum, was bewiesen werden kann.“ So sieht es auch der Strafrichter. „Das Verfahren wurde durch einen familiären Konflikt eingeleitet.“ Doch durch die Aussage des Sohnes im Zeugenstand sei die Spur „im Sande verlaufen“. Thomas Kabus folgt dem Antrag der Staatsanwältin in vollem Umfang. Das Urteil ist rechtskräftig. „Mustafa“ bleibt verschwunden.