UPDATE Geheimnis gelüftet! Polizei öffnet Tresor aus Brügge - mit Fotos

Autsch!

Das hätte man sich sparen können.

Davon mal abgesehen kann so ein Aufflexen sogar gefährlich sein, da z.b. Sportschützen in Tresoren ihr Pulver lagern, das von einem Funken entzündet werden könnte. Das ist nur bei ordnungsgemäss gekennzeichneten Tresoren für Explosivstoffe in Klasse 1.1 von aussen ersichtlich, nicht jedoch z.b. bei sonstigen explosionsgefährlichen Stoffen

beispielsweise in Apotheken, wo die Kennzeichnung allenfalls innen auf der Tür anzubringen ist - wenn überhaupt. Auch diese Stoffe wie Collodion wären z.T. sehr leicht entzündlich und könnten ggf. Im Extremfall zumindest eine Verpuffung auslösen.