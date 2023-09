Gegen Grundstücksspekulation in Lüdenscheid: Diese Maßnahmen sollen helfen

Von: Olaf Moos

Teilen

Symbolbild © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Freie Baugrundstücke sind in der Kreisstadt bekanntermaßen ein knappes Gut. Umso wichtiger erscheint den Fraktionen im Bau- und Verkehrsausschuss des Rates ein vernünftiger Umgang mit noch verfügbaren Flächen. Das wurde in der jüngsten Sitzung an mehreren Tagesordnungspunkten deutlich.

Lüdenscheid - So will die Stadtverwaltung die Regeln für die Vermarktung von Grundstücken im Baugebiet „Am Stadtpark“ verändern. Und die CDU-Fraktion plädiert für eine Strategie gegen Grundstücksspekulation sowie die Schaffung einer Internetseite namens „Bauen und Wohnen in Lüdenscheid“. Die drei Vorstöße fanden fast einhellige Zustimmung in der Politik.

Nach Darstellung aus dem Rathaus war das Interesse von Bauwilligen an dem Areal hinter der ehemaligen Grundschule Schöneck vor zwei Jahren noch vergleichsweise groß. Es handelt sich um 15 Grundstücke für Einfamilienhäuser sowie ein weiteres für ein Mehrfamilienhaus.



Doch die Ansprüche an Standards für Passivhäuser waren offenbar zu hoch – und die Rahmenbedingungen verschlechterten sich. Zum einen, heißt es in der Beschlussvorlage, seien viele Architekten nicht in der Lage, Passivhäuser zu planen. Lieferschwierigkeiten, steigende Darlehenszinsen nach Ausbruch des Ukraine-Krieges und immer höhere Baukosten schreckten die „Häuslebauer“ ab. Auch der Investor, der das Mehrfamilienhaus bauen wollte, hat sein Angebot zurück gezogen.



Bauverpflichtung

Vor diesem Hintergrund stimmten die Fraktionen dem Vorschlag der Verwaltung zu, neben Passivhäusern nun auch sogenannte Energieeffizienzhäuser zuzulassen. Kriterien wie Brauchwassernutzung oder Photovoltaik sollen unverändert bleiben.

Einzig Otto Ersching von der Fraktion Die Linke votierte gegen den Beschlussvorschlag aus dem Rathaus – und plädierte als Alternative für eine Intensivierung des Mietwohnungsbaus.



Bei den Flächenverkäufen an Interessenten wird es weiterhin eine Bauverpflichtung geben. Dafür warb die CDU-Fraktion im Ausschuss mit einem entsprechenden Antrag. Ratsherr Björn Weiß erklärte, man wolle zwar „nicht die ganz dicke Keule auspacken“. Doch wegen der Knappheit an verfügbaren Grundstücken müsse die Stadt gegen etwaige Grundstücksspekulationen einschreiten – für den Fall, dass jemand eine Fläche erwirbt, jahrelang nicht bebaut und dann mit hohen Gewinnen weiter veräußert.



Dazu erklärte Holger Moeser als Chef des Fachdienstes Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften: „Wir verkaufen ausschließlich mit der Vorgabe der Bebauungspflicht.“ Die Verwaltung habe das Problem im Auge. „Es gibt zur Zeit keine Grundstückseigentümer, die überfällig sind.“ Im Frühsommer soll die Verwaltung auf Wunsch der Fraktionen erneut einen Sachstandsbericht über die Vermarktung von Baugrundstücken in Lüdenscheid vorlegen.



Neue Internetseite

Mit einem weiteren Antrag will die CDU-Fraktion von der Verwaltung eine Internetseite „Bauen und Wohnen in Lüdenscheid“ erstellen lassen. Damit sollen Angebote nutzerfreundlich zusammengefasst werden – um Interessenten „einzuladen, sich hier niederzulassen, wie Ratsvertreter Michael Dregger sagte. Das Angebot soll sich an „Wohnungs- und Grundstücksuchende, Architekten, Baufirmen und Wohnungsgesellschaften“ richten.