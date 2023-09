Gegen den Trend: Kiosk öffnet bewusst an der A45-Umleitung

Hoffen auf viele Kunden: Späti-Betreiber Vural Karadag (links) und sein Mitarbeiter Ömercan Tatar. © SchmiDt

Vural Karadag hat vergangene Woche an der Lennestraße 90 zusammen mit Mehmet Sayik einen Spätkauf eröffnet, den „Späti 585“.

Lüdenscheid – Aus Krisen können manchmal auch Chancen erwachsen. So etwa an der Lennestraße. Trotz inzwischen verhängter Lkw-Durchfahrtsverbote rauschen auf der Verkehrsader wegen der Sperrung der A45 täglich Tausende Autos entlang. Ein Zustand, der auch noch Jahre anhalten dürfte, so die Prognosen. Kurz: Argumente, sich dort privat oder geschäftlich neu niederzulassen, liegen nicht gleich auf der Hand.

Vural Karadag hat es trotzdem getan. Und das ganz bewusst. Vergangene Woche hat der Lüdenscheider an der Lennestraße 90 zusammen mit Mehmet Sayik einen Spätkauf eröffnet, den Späti 585. Die Ziffern erinnern dabei an die Lüdenscheider Postleitzahl. Bis zur umfangreichen Sanierung der Geschäftsräume durch Karadag und Sayik herrschte an dem Standort Leerstand.

Gerade in der starken Verkehrsbelastung der Lennestraße erkennt Karadag Potenzial: „Die Leute können schnell mal anhalten und sich bei uns etwas kaufen. Fast direkt vor dem Geschäft ist ja auch ein Parkstreifen.“ Dem steten Verkehrsfluss hat Karadag auch die Öffnungszeiten des Ladens angepasst – der Späti ist von frühmorgens bis Mitternacht mit Personal besetzt.

DHL-Paketshop

Das Sortiment in dem Spätkauf umfasst alles, was man in solchen Betrieben auch allgemein erwartet – Getränke, Tabakwaren, Salziges und Süßes. Gleichzeitig hat der Späti auch den Status eines Paketshops von DHL und Post nebst Briefmarkenverkauf. Und in Kürze werde man, so die Ankündigung von Karadag, auch Geldüberweisungen ins Ausland anbieten können.

Besonderheit aus Sicht von Karadag: „Wir haben eine neue Toilette im Haus, die alle Auto- und Fernfahrer kostenlos benutzen können.“ Ein Schild an der Späti-Front soll schon bald auf die Offerte hinweisen. Neben den Autofahrern hofft Karadag auch auf Kundschaft aus den benachbarten Wohnstraßen: „In dieser Ecke gibt es ja sonst nicht viel zu kaufen.“