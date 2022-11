Gefahr für neues Pflaster in der Lüdenscheider Altstadt

Von: Susanne Kornau

Flickenteppich: Selbst der härteste Stein leidet im Laufe der Zeit, wenn er regelmäßig auch von schweren Lastern befahren wird (hier untere Altenaer Straße). © Cedric Nougrigat

Ist das frisch verlegte Pflaster in der Altstadt auch langfristig für die Belastung durch schweren Lieferverkehr geeignet? Es gibt jedenfalls fachliche Bedenken.

Lüdenscheid – Das Pflaster bestimmt das Bild einer Innenstadt. Deshalb bewegt es die Gemüter immer wieder, dass die untere Wilhelmstraße bis zur endgültigen Herstellung seit Langem nur provisorisch geflickt ist – was aber vernünftig ist, weil es Kosten und Aufwand reduziert. Was aber nicht jeder wahrhaben will. Doch auch hier ist nun Fortschritt in Sicht: Die Stadtverwaltung kündigt eine Musterpflasterung in der unteren Wilhelmstraße noch in diesem Jahr an. Dadurch, das teilt die Stadt mit, sollen sich die Menschen ein Bild davon machen können, welche Art von Belag künftig die indischen Natursteinwürfel der Altstadt mit dem chinesischen Granit des Sternplatzes verbinden soll. Es wird, das steht fest, portugiesischer Granit sein. Die rund 1,50 Meter mal 3,30 Meter große Musterfläche, so schreibt die Stadt weiter, „soll halbseitig, etwa in Höhe der Wilhelmstraße 20 bis 22, entstehen. Die Arbeiten nehmen voraussichtlich nur einen Tag in Anspruch. Im Laufe des kommenden Jahres wird dann die gesamte untere Wilhelmstraße neu gepflastert“.

Das Thema Pflaster hat viele Aspekte, wie auch die Diskussion bei der letzten Sitzung des Altstadtbeirates gezeigt hat. Architekt Rüdiger Wilde teilte der Runde seine Sorge mit, dass „leider kein verzahntes Pflaster“ in der Altstadt verlegt worden sei. Das führe dann wohl nach gewisser Zeit zu einer „Klapperstraße“ nach Vorbild des alten Knapp, befürchtet er. Das Problem sei, dass jeder bergauf- und anfahrende Laster den Untergrund strapaziere: „Alles wird lose.“ Sein Rat: „Da ist Einbahnstraßenverkehr nötig!“

Das Pflaster sei frisch verlegt, das müsse sich noch setzen, antwortete STL-Bauleiter Karsten Koppmeier. Und: „Wenn das final hergestellt ist, ist das haltbar. Eigentlich sollte es auch im Steilstück Wilhelmstraße halten.“

Ein Blick auf andere gepflasterte Flächen in der Innenstadt, die mehr oder weniger starken Belastungen durch Liefer- oder Privatverkehr ausgesetzt sind (Jockuschstraße, untere Altenaer Straße) zeigt aber, dass es dadurch schon bei schwachem Gefälle im Laufe der Zeit zu Verschiebungen, abgesenkten Fahrrinnen, brüchigen Fugen und defekten Steinen kommen kann. Zur Erinnerung: Wegen starker Wellen, die auf schwere Lieferfahrzeuge zurückgeführt wurden, muss der Engelbert-Platz nun begradigt werden.

„Intarsie“ wenig aussagekräftig

Sorge Nummer 2: Fürs kommende Jahr hat die Telekom den nächsten Einsatz für Hausanschlüsse in der Wilhelmstraße angedroht. Karsten Koppmeier konnte das relativieren: Damit sei „nur ein kurzes Stück am Karussellplatz gemeint“. Das sei ein Abschnitt, wo die Firma noch nicht gearbeitet habe. „Das sollen sie als Erstes durchführen“, so der erklärte Wunsch der Stadt. Nicht, damit hier wieder, wie in Teilen der Altstadt, frisch verlegtes Pflaster erneut aufgenommen werden müsse. Denn das Verhältnis der Telekom-Trupps zum Pflastern ist kein liebevolles. Das sehe manchmal aus, als sei es „mit der Schubkarre ausgekippt“ worden, hieß es. Doch: Es werde nachgebessert. Die Ausschreibung für den 2. Bauabschnitt untere Wilhelmstraße erfolgt im Januar, Baubeginn soll im Mai sein. Geplante Bauzeit: vier bis fünf Monate.

Der Verlegeplan blieb ebenfalls nicht unkommentiert am Sitzungsabend. Einmal mehr wurde Kritik an dem grauen Pflasterkarree laut, vollmundig „Intarsie Altstadttor ‘Üwerporte’“ genannt. Dass entsprechende Flächen an insgesamt drei Altstadt-Eingängen ein stilisiertes „Stadttor“ darstellen sollen, wollte sich Rolf Kürby nicht erschließen: „Ich bin als Stadtführer traurig, weil man’s niemandem mehr erklären kann“, sagte er. Waren einst deutliche Rundpflasterungen zwischen Juwelier Hohage und First-Reisebüro eine beliebte Markierung, um Geschichten rund um die Stadttore zu erzählen, so fehle das nun. Doch der Geschichts- und Heimatverein, dessen Geschäftsführer Kürby ist, sinne schon auf Abhilfe und plane, noch Hinweise passend zu den Altstadt-Tour-Tafeln anzubringen.

Noch fahren meist Baustellenfahrzeuge übers frisch verlegte Pflaster. Die wahre Belastungsprobe kommt erst mit dem Lieferverkehr. © kornau