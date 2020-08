Gefährlicher Eingriff in den Verkehr: Liebespaar hüpft hüllenlos vor fahrende Autos 

Hüllenlos hüpften in der Nacht zu Sonntag auf die Altenaer Straße in Lüdenscheid (Symbolbild).

Lüdenscheid – Lüdenscheid bei Nacht. Ein Paar springt hüllenlos auf die Straße. Hupen hilft nicht, eine Vollbremsung schon. Die Polizei ermittelt wegen Eingriffs in den Verkehr - gegen die Nackedeis wohlgemerkt.

Geisterstunde auf der Altenaer Straße in Lüdenscheid: Am Sonntag kurz nach Mitternacht konnte ein Autofahrer nur durch eine Vollbremsung einem nackten Pärchen ausweichen, das laut Polizeibericht in Höhe der Hausnummer 124 mehrfach auf die Fahrbahn der noch stark befahrenen Straße sprang.

Die Frau habe den Wagen mit einer Schnapsflasche beworfen, traf aber nicht. Das Ausweichmanöver gelang, da in dem Moment kein Fahrzeug entgegenkam. Die Polizei konnte das Pärchen vor Ort nicht mehr antreffen.

Die Beamten schrieben eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Erregung öffentlichen Ärgernisses. Offensichtlich sind die Lüdenscheider Nackedeis polizeibekannt: Es soll sich um einen 42-Jährigen und eine 22-Jährige gehandelt haben.