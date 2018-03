Gefährliche Situation an der Uhlandstraße

Lüdenscheid - Abgeschnittenes Buschwerk und abgebrochene Zaunpfähle aus denen lange, spitze Nägel ragen – das ist der Anblick, der sich momentan an der Bushaltestelle Schulstraße am Dickenberg bietet. Eine gefährliche Situation, vor allem für Kinder.

Mehrfach hatte sich ein Anwohner bei der Mark Wohnungsgesellschaft, der das angrenzende Grundstück gehört, und beim Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb (STL) beschwert. Jetzt kommt Bewegung in die Geschichte.

Viele Schulkinder an Bushaltestelle

Kopfschüttelnd steht Nderim Ferizaj direkt vor dem zerstörten Zaun: „Jeden Morgen stehen rund 40 Schulkinder an der Haltestelle, die dieser Gefahr ausgesetzt sind.“

+ Mehrfach hatte sich Nderim Ferizaj über den Zustand des Abhangs direkt an der Bushaltestelle beschwert. © Spies

Dann deutet er die Straße hinunter: In der Nähe der Haltestelle sind auch zwei Kindergärten, für deren Kinder der steile Abhang mit dem lockeren Geröll ebenfalls eine Gefahr darstelle.

Das Grundstück, auf dem die Zaunteile liegen, gehört der Mark Wohnungsgesellschaft. Auf Nachfrage erklärte Stephan Weischede, technischer Leiter, am Anfang der Woche: „Die Zaunteile entfernen wir. Allerdings ist das eigentliche Problem, dass der Gehweg von oben auf den Hang drückt. Deswegen wurde auch der Zaun so zerstört.“

STL will Gehweg ausbessern lassen

Die Zuständigkeit für den Gehweg liegt beim STL. Auf mehrfache Nachfrage der Redaktion äußerte sich gestern Karsten Koppmeier, Bereichsleiter Straßenunterhaltung, dass man den Gehweg erneuern werde. Einige Firmen seien bereits kontaktiert. „Diesen Auftrag vergeben wir“, erklärte der Bereichsleiter.

Ob in Zukunft auch ein Zaun am Abhang stehen wird, sei noch nicht klar. „Das sprechen wir dann ab und setzen gegebenenfalls auch einen Zaun an die Stelle.“