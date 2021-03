Gefährliche Autofahrt im Vollrausch: Lüdenscheider (47) landet in Ausnüchterungszelle

Unfallflucht und Widerstand

+ © Daniel Großert Symbolbild © Daniel Großert

Mit einer wilden Autofahrt im Vollrausch hat ein 47-jähriger Lüdenscheider am Dienstag das Leben von Fußgängern aufs Spiel gesetzt und die Polizei in Atem gehalten. Jetzt hat er Strafverfahren wegen Unfallflucht, Trunkenheit am Steuer und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte am Hals.