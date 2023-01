Geerbt: Ex-Schornsteinfeger lebt seinen Traum – ohne Smartphone und PC

Von: Thilo Kortmann

Teilen

Dirk Bischoff fährt eine alte Harley Davidson wie im Film Easy Rider. Die Rolling Stones mag er auch. © Thilo Kortmann

Kein Computer, kein Smartphone, Kein E-Bike: Aussteiger Dirk Bischoff lebt mitten in der Stadt Lüdenscheid.

Lüdenscheid - „Naturschutzgebiet“ steht auf dem Schild an der Scheune im Garten. Dirk Bischoff lacht. Er weiß um die Doppeldeutigkeit. Solche Originale und Abenteurer wie er werden immer seltener. Der Alt-Hippie hat sich seine eigene Welt am Dukatenweg aufgebaut. Er lebt dort wie ein Aussteiger mitten in der Stadt, ohne Smartphone und Computer, und macht sich die Welt wie sie ihm gefällt. Fast so wie Pippi Langstrumpf.

Interessiert mich alles nicht und hat mich auch noch nie interessiert.

Umgeben von grauen Hochhäusern hat der 74-Jährige seine eigene grüne Alternative geschaffen. Das Naturschutzgebiet sind ein kleines Häuschen mit großem verwilderten Garten, einer Scheune und Schuppen. Plötzlich wird die Welt bunt, warm, unperfekt, sobald man das Gartentor durchschreitet. Grauer Pferdeschwanz, Bart, Nickelbrille, schlanke Figur – Bischoffs umgibt die Aura der 1960er- und 70er-Jahre. Auf der Haustür steht „Geschlossene Gesellschaft. Eintritt nicht erwünscht.“ Auch hier lacht er wieder. Es ist seine Welt, gespickt mit viel Humor und Ironie. „Frauenparkplatz“ steht an der Scheune oder „Kein Trinkwasser“ über der Klospülung oder „Rauchen schadet ihrer Umwelt, das Finanzamt auch“.



Naturschutzgebiet mitten in der Stadt

Im Garten thront sein altes verwildertes Wohnmobil, schon grün von der Natur verfärbt. So könnte es auch glatt als Kunstwerk durchgehen. Im Schuppen steht seine alte Harley wie aus dem Film „Easy Rider“. An der Wand hängt ein Rolling-Stones-Shirt. Ein altes Rennrad ist an die Wand gelehnt, „ganz ohne Elektromotor“, sagt er und lächelt.

Smartphone, Computer oder E-Bike!? Fragt man Dirk Bischoff nach diesen technologischen Errungenschaften, dann zuckt er nur mit den Achseln. „Interessiert mich alles nicht und hat mich auch noch nie interessiert“, antwortet Bischoff, während er sich eine Zigarette dreht. Ihn habe auch nie eine Familie mit Kindern interessiert, „ich wollte immer frei und unabhängig leben.“ Freundinnen hatte er schon, „gegenüber in der alten Villa habe ich mit meiner Freundin und einem anderen Pärchen zusammengelebt.“ Kommune und freie Liebe wie bei Langhans? „Ja, kann man schon so sagen“, sagt er und grinst.

Dirk Bischoffs „Naturschutzgebiet“ ist sein großes verwildertes Gelände samt Scheune, Schuppen und Häuschen. © Thilo Kortmann

Die positive Grundstimmung mit der Portion Galgenhumor zieht sich durch sein Leben. Immer wieder lacht er, wenn er aus seinem beeindruckenden Abenteuer-Leben erzählt, und legt immer wieder Holz nach, ein kleiner Ofen in seinem Häuschen ist seine nachhaltige Öko-Heizung. Hohe Gaskosten sind ihm deshalb unbekannt und der Stromverbrauch beziehungsweise die Stromkosten sind logischerweise auch niedrig. Er besitzt nur wenig technische Geräte. Und wenn, dann macht er seinen Schallplatten-, CD-Player oder Kassettenspieler nur ab und zu an. Diese spielen Led Zeppelin, Jethro Tull, Rolling Stones.

Der Fernseher läuft auch nur ab und zu, die Zeitung aus Papier liegt breit aufgeschlagen auf dem Küchentisch. Seine gesamte Wohnung ist mit Second-Hand-Möbeln eingerichtet, „es gibt ja alles in Hülle und Fülle und steht irgendwo rum.“ Als Schornsteinfeger sei er oft auf Dachböden gewesen, da habe er viele alte schöne Möbel entdeckt und so sei er an seine jetzige Einrichtung gekommen, erzählt er und strahlt eine Entspanntheit aus, die heute selten ist, ohne jeglichen Technik-, Mode- und Konsumdruck.



Seit 2008 ist er im Ruhestand, „ich habe geerbt und habe sofort aufgehört zu arbeiten.“ Die Kürzung der Rente habe er gerne in Kauf genommen, „7,2 Prozent“, sagt er. „Ich wollte mehr leben, mehr reisen, mehr Abenteuer erfahren. Und das noch in einem relativ guten Alter.“

Dirk Bischoff ist wie ein lebendiges Abenteuerbuch: Wenn er von seinen vielen aufregenden Erlebnissen auf der ganzen Welt erzählt, dann ist man nur noch ganz Ohr. © Thilo Kortmann

Wenn er nicht gerade in den entferntesten Winkeln der Erde unterwegs ist, genießt er auch die Vorzüge der Bergstadt. Bischoff ist die meiste Zeit draußen, wenn es nicht regnet und kalt ist. Wandern, Fahrradfahren zur Homert oder Listertalsperre. Zum Baden war er dort im vergangenen Jahr „so rund 60 mal“, schätzt der 74-Jährige. Sauna und das Schwimmbad am Nattenberg besucht er auch.

Zum Basis-Camp des Mount Everest

Am liebsten aber besteigt der ehemalige Schornsteinfeger Berge. Er ist Mitglied im Alpenverein Lüdenscheid. „Den Verein muss man doch unterstützen“, sagt er. Der Brocken im Harz wäre allerdings eher so ein kleiner Brocken für ihn. Bischoff mag lieber so richtig dicke Brocken. Auf dem höchsten Gipfel, dem Mont Blanc, war er schon mehrmals. Den Kilimandscharo hat er bestiegen und im Base-Camp am Mount Everest war er auch schon. Das liegt auf immerhin 5600 Meter und „war schon eine unglaubliche Erfahrung“, sagt er und zieht an der Zigarette, während das Holz im Ofen knistert.

Während andere Hightech nutzen, schwört Bischoff beim Trekking auf die ursprüngliche Art und ist mit Zelt, Rucksack und Gaskocher unterwegs. Vulkane hat er erklommen, den knapp 6000 Meter hohen Cotopaxi in Ecuador oder auch einen Krater auf den Kapverden, „in dem haben wir sogar übernachtet.“



Seine Wohnung ist komplett mit Second-Hand-Möbeln eingerichtet. Der Ofen ist seine Öko-Heizung. © Thilo Kortmann

Die Annapurna-Runde, der Titicacasee, die Ruinenstadt Machu Picchu, die Atacama-Salzwüste in Chile – es kommt fast alles vor in Bischoffs Abenteurerleben. Bis auf Australien und Neuseeland, „dort bin ich noch nicht gewesen.“ Die gewagteste Tour sei für ihn allerdings die auf Korsika auf dem GR 20 gewesen, einer der anspruchsvollsten Fernwanderwege Europas, „es ging oft über geblockte Felsformationen, dazu die Hitze. In der Sonne über 40, im Schatten 30 Grad.“ Er schmunzelt und zeigt auf eine Narbe auf seiner Stirn, „dort bin ich dann auch gestürzt. Mein Kopf ist zur Seite geschlagen. Es hat geblutet, weh tat es nicht.“ Einen Tag habe er deswegen pausieren müssen, „dann ging es auch direkt weiter“.

Als Schornsteinfeger schon geklettert

Schon als Schornsteinfeger in Altena, Berlin und Lüdenscheid sei er durch die Schornsteine geklettert. Es wurde damals noch mit Koks geheizt. Er holt ein altes Fotoalbum mit einem Bild von ihm als Schornsteinfeger aus seiner Azubizeit. Es zeigt ihn in der typischen Schornsteinfeger-Kluft, kennt man heute nur noch von den Silvester-Figürchen als Glücksbringer.



Über die Abenteuer des Lüdenscheider gibt es einen Kalender, den hat er anfertigen lassen. Hier geht es zum Vulkankrater. © Thilo Kortmann

Die Geschichte seines allerersten Abenteuertrips passt zu Love-and-Peace. Es ging nach Indien, wie schon für die Beatles auch für Bischoff Sehnsuchtsziel. Mit einem Freund startete er von Berlin mit dem Auto nach Indien. Drei Monate war er unterwegs. „Das war mein Abnabelungsprozess von zu Hause. Ich wollte einfach nur raus.“ In Teheran seien sie überfallen und beschossen worden, die Windschutzscheibe wurde eingeschlagen. Die Tour ging trotzdem weiter.

Abnabelungsprozess in Indien

So richtig Angst um sein Leben hatte er bislang nur auf Sansibar, dort seien sie von Einheimischen mit Macheten nachts am Strand attackiert worden. Sie konnten die Attacke so eben noch abwehren und ins Meer springen, „wir haben geschrien, die Einheimischen können glücklicherweise nicht so gut schwimmen, das war unsere Rettung.“

Dirk Bischoff war früher Schornsteinfeger; auf den Dachböden hat er seine heutige Einrichtung gefunden. © Thilo Kortmann

Und jetzt? Gibt es noch Traumziele, die den Abenteurer reizen? „Ja, aber am besten, wo nicht so viele Touristen sind.“ Das sei heute schon extrem, „Orte wie der Machu Picchu sind total überlaufen“. Dann sagt er: „Armenien, dort kann man wohl gut wandern.“



Wieder schiebt er Holz nach, direkt vor dem Fenster steht ein Tannenbaum, der Ausblick ist grün. Wald-Feeling! Während die Homert, Lüdenscheids 538,3 Meter hoher Hausberg, durch den Borkenkäfer entwaldet wird, hat wenigstens Bischoff am Dukatenweg sein eigenes kleines „Naturschutzgebiet“.