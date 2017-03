Jüdische Spuren in der Stadt

Lüdenscheider Bilder: Wo heute am Knapp die Skulptur „Großer Wächter“ steht, befand sich einst ein alter jüdischer Friedhof. An dieser Stelle beginnt am 26. März ein stadtgeschichtlicher Rundgang des Gedenkzellen-Vereins.

Lüdenscheid - Wer durch Lüdenscheid geht, merkt kaum noch etwas davon. Doch die Geschichte der Bergstadt ist ein Stück weit auch eine jüdische. Und die hat gewisse Spuren hinterlassen.

Genau die will der Lüdenscheider Gedenkzellen-Verein bei seinem nächsten stadtgeschichtlichen Rundgang beleuchten. Der Spaziergang ist für Sonntag, 26. März, von 15 bis 17 Uhr terminiert. Der Titel der Aktion: „Auf den Spuren jüdischen Lebens in Lüdenscheid“. Historiker Matthias Wagner vom Gedenkzellen-Verein leitet den Rundgang. Mitgehen kann jeder interessierte Bürger.

Rückblende. Einst gab es in Lüdenscheid eine jüdische Gemeinde, jüdische Geschäftsleute, jüdische Einrichtungen. Der NS-Terror und die Verfolgung und Deportation auch der Lüdenscheider Juden veränderte dann alles. Heute sind die Spuren der jüdischen Historie – etwa der versteckt gelegene Friedhof am Ramsberg – nicht leicht auszumachen.

Der stadtgeschichtliche Rundgang des Gedenkzellen-Vereins beginnt an der Grünfläche vor der AOK am Knapp. Dort befand sich einst der älteste jüdische Friedhof Lüdenscheids. Heute steht an dieser Stelle die Bronze-Skulptur „Großer Wächter“, geschaffen in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts vom bekannten Bildhauer Georg Kolbe, der auch in Hitler einen Bewunderer hatte. Kolbes Werke zeigen häufiger Metall-Menschen, die sich für etwas unklare Bedrohungslagen und Herausforderungen wappnen – Tribut wohl an den Zeitgeist.

Vom Knapp soll der Rundgang dann zum ehemaligen Sitz der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) an der Friedrichstraße, zu früheren jüdischen Wohn- und Geschäftshäusern in der City und in die Lüdenscheider Altstadt führen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung nicht nötig. Treffpunkt an jenem Sonntag ist um 15 Uhr an der AOK.