Sieben statt vier  "Stolpersteine"

+ © Jan Oestermann Sieben Stolpersteine sollen in Lüdenscheid verlegt werden. © Jan Oestermann

Lüdenscheid - Sieben statt der zunächst vorgesehenen vier „Stolpersteine“ für die Opfer der nationalsozialistischen Diktatur werden voraussichtlich am 15. September dieses Jahres in der Lüdenscheider Altstadt verlegt. Das teilte Bürgermeister Dieter Dzewas am Montag im Hauptausschuss mit.