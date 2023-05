Gedenken an Todesopfer: Besonderes Ereignis am Autoscooter

Sie laden zum Autoscooter-Gottesdienst ein: (hinten) Pastor Marco Fischer, Petra Schulz, (von links, vorne) Pfarrerin Ramona Winkler-Rudzio, Irmtraut Huneke, Pastor Holger Bungenberg und Pfarrerin Mathea Dieker. © KANNENBERG/EKKLP

Am Sonntag ab 11 Uhr findet auf der Kirmes an der Hohen Steinert ein besonderes Ereignis zum Gedenken an das Todesopfer des letzten Jahres statt.

Lüdenscheid – Am kommenden Sonntag, 21. Mai, dem letzten Tag der Lüdenscheider Kirmes, dürfen sich die Besucher ab 11 Uhr auf einen überkonfessionellen Gottesdienst freuen. Darauf weist der Evangelische Kirchenkreis hin. Pastor Holger Bungenberg (FeG Börsenstraße) ergriff die Initiative und hatte die Idee, einen Gottesdienst direkt auf dem Jahrmarkt zu feiern: zusammen mit den Schaustellern, von und für Christen der Stadt.

„Im Hintergrund der Überlegung stand auch das Ereignis im letzten Jahr, als es am Rande der Kirmes zu einer Schießerei mit Todesfolge kam“, heißt es dazu vonseiten des Kirchenkreises. Bungenberg sprach als Mitglied der Evangelischen Allianz Lüdenscheid das Thema bei einem Treffen der Allianz an. Diese sagte ihm spontan ihre Unterstützung zu. Der Gottesdienst wurde mit großer Zustimmung abgesegnet. Der Ort für den Gottesdienst stand ebenfalls schnell fest: Am und im Autoscooter. Er biete genug Platz. Zu einem Gottesdienst im Autoscooter gehört natürlich entsprechende Musik. Die Leitung der extra dafür gegründeten Projektband hat Thomas Tetzlaff, bekannt als Bandleader der „Band 96“.