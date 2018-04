Ein bescheidener Mann mit kraftvollem Forscherdrang

Zum 90. Geburtstag von Dr. Manfred Sönnecken

+ © Knau Manfred Sönnecken (Mitte) zusammen mit Mitstreitern im „Bett“ der späteren Kerspetalsperre. Rechts neben ihm steht der 15 Jahre jüngere Hans Ludwig Knau. Der gelernte Historiker und Experte in Fragen der mittelalterlichen Eisenverhüttung ist bis heute der wichtigste Zeitzeuge der Grabungen © Knau

Lüdenscheid - Mitstreiter, Lehrerkollegen und ehemalige Schüler erinnern sich gerne an den bescheidenen Mann mit kraftvollem Forscherdrang, der mit jugendlicher Unterstützung jahrelang in den Wäldern und Auen des Märkischen Sauerlandes nach archäologischen Überresten der mittelalterlichen Eisenverhüttung grub. Am heutigen Freitag wäre Dr. Manfred Sönnecken, den sie liebevoll den „Doc“ nannten, 90 Jahre alt geworden.