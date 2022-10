Geburt nach Flucht in Lüdenscheid - Ehemann Anton ist in der Ukraine live dabei

Von: Thilo Kortmann

Olha Yarova mit ihrem wenige Wochen alten Baby Sebastian. Schwanger ist sie geflüchtet. Ehemann Anton meldet sich aus der Ukraine per Whatsapp. © Thilo Kortmann

Rasante 20 Minuten hat die Geburt von Sebastian am 26. September in der Berglandklinik gedauert. Um genau 19.21 Uhr kam er zur Welt. Ein Kinderspiel im Gegensatz zu der schwierigen Flucht aus der Ukraine, die seine Mutter Olha Yarova und seine beiden Geschwister hinter sich haben.



Die 36-Jährige, damals mit Sebastian im dritten Monat schwanger, flüchtete am 3. März, unmittelbar nach Kriegsbeginn, aus einem kleinen Ort in der Nähe von Kiew. Vor ihnen lag eine rund 13 Stunden lange Busfahrt bis nach Polen. Mit allen Unwägbarkeiten, die eine Flucht mit sich bringt. „Es war ein kleiner Bus und der war ziemlich voll. An Ausruhen war nicht zu denken. Und dass ich schwanger war, konnte man mir noch nicht ansehen. Dementsprechend wurde keine Rücksicht genommen“, blickt sie auf Ukrainisch zurück. Ein Übersetzer hilft ihr bei der Kommunikation im Sauerland.

Mit im Bus, erinnert sie sich weiter, seien auch ihr Ehemann Anton und ihre beiden Kinder Margaretha (3) und Bogdan (5) gewesen. Alles verlief reibungslos bis zur polnischen Grenze. Dann passierte ausgerechnet das, wovor die Familie große Angst hatte: „Anton wurde festgehalten, er durfte das Land nicht verlassen und wurde wieder zurück in unser Dorf geschickt.“ Um abrufbereit zu bleiben, wenn neue Soldaten gebraucht würden, dann könne es auch ihn treffen, sagt sie, „dann muss er kämpfen. Das wäre sehr schlimm“. Weiteres Pech kam für die jungen Eltern hinzu: Bei Familien mit drei Kleinkindern dürfen die Männer zusammen mit ihrer Familie aus dem Kriegsland ausreisen. Und wenn die Ehefrau schwanger ist? „Ob die Frau schwanger ist und in welchem Monat, zählt dabei leider nicht“, sagt die Ukrainerin mit traurigem Blick.

Damals an der Grenze habe es, sagt sie, aber keine Alternative zu ihrer Ausreise und die der Kinder gegeben. „Mein Mann hat gesagt, ich soll auf jeden Fall ohne ihn flüchten. Hauptsache raus aus der Ukraine. Auch wenn er die Geburt von Sebastian nicht mitbekommen kann. Dass wir am Leben bleiben, in Sicherheit sind, war für ihn das Wichtigste“, erzählt Olha Yarova sichtlich emotional. Der Ort, aus dem sie flüchtete, sei stark bombardiert worden, und weniger als 50 Kilometer wären die russischen Soldaten entfernt gewesen.

Die Wohnungstür begrüßt Sebastian in ukrainischen Farben und Babyutensilien. © Thilo Kortmann

Ihre Mutter Cornelia, die zur Geburt nach Lüdenscheid gekommen ist, lebt im Ort Winnyzja. Dort wurden zu Beginn des Krieges viele Menschen bei Bombardements getötet. „Heute ist es dort in der Region ruhiger. Anton darf das Dorf nicht verlassen, aber ihm geht es gut“, sagt sie, die mittlerweile zusammen mit ihrer Mutter Cornelia sowie Bogdan und Margaretha in einer kleinen Wohnung am Breitenfeld wohnt. „Ich bin sehr glücklich, dass Sebastian jetzt gesund und sicher auf der Welt ist“, erklärt die Ukrainerin.

Voller Unsicherheiten war dagegen die Flucht: In einem Ort in der Nähe der polnischen Grenze kamen Yarova und ihre Kinder in einer Wohnung der Kirche, zu der sie als Theologiestudentin Kontakte hat, unter. Bleiben durfte sie dort aber nur drei Wochen. Yarova wollte aber nicht in Polen bleiben, sondern weiter bis nach Deutschland. „Möglichst weit weg vom Kriegsgebiet.“ Dann wurden die Sauerländer Jungs auf das Schicksal der Familie aufmerksam. Ein Team um Victor und Larissa Rusecki holte Olha und ihre Kinder nach Herscheid. In einem Bauernhof kamen die Flüchtlinge vorerst unter. „Wir wollten die drei aber zu uns nach Haus holen. Wir wollten uns mehr um die schwangere Olha kümmern“, erklärt Victor Rusecki.

Der gebürtige Moldawier hilft auch bei Gesprächen in der Bergstadt, übersetzt dann zusammen mit seiner Ehefrau Larissa. Olha besucht seit wenigen Wochen einen Sprachkurs, braucht aber noch sehr viel Hilfe beim Deutschsprechen. Mit dem Zuwachs, sagt der Lüdenscheider, sollten die vier so schnell wie möglich eine eigene Wohnung bekommen. Über die Wohnungsgesellschaft Lüwo seien die Sauerländer Jungs schnell fündig geworden. Zurzeit leben die vier in einer rund 60 Quadratmeter großen Wohnung mit Balkon und mit Babyzimmer für Sebastian, das er sich mit seinen beiden Geschwistern teilt. Von Sebastians Geburt kündet auch die liebevoll geschmückte Wohnungstür: „Storchenexpress“ steht da, blaugelbe-Schnuller und Trinkfläschchen sind aufgeklebt.



Victor Rusecki (links), von den Sauerländer Jungs, übersetzt und hat der Familie geholfen, eine Wohnung zu finden. © Thilo Kortmann

Bislang wird die Familie vom Sozialamt unterstützt. Zunächst gab es vom Amt die Miete plus 930 Euro zum Leben. Seit kurzem allerdings, sagt Rusecki, würden nur noch 400 Euro überwiesen. 530 Euro weniger zum Leben. für eine nun vierköpfige Familie? „Das ist natürlich viel zu wenig. Da muss ein Fehler mit den Formularen vorliegen“, meint er. Die Sauerländer Jungs würden sich aber darum kümmern, die wohltätige Mannschaft habe auch für das Mobiliar, die Einrichtung von Internet und Fernsehen sowie bei der Erledigung der vielen Formalitäten gesorgt, erklärt er. „Auch wenn es grade viel weniger Geld vom Sozialamt gibt, Olha und ihre Familie wird immer gut versorgt sein. Dafür sorgen wir als Team“, sagt er, während wieder mal Olhas Handy klingelt.

Über Handy beim Kind sein

Jetzt, mit Sebastians Ankunft in Lüdenscheid, ruft Anton noch viel öfter an als vorher, „mindestens um die zehnmal am Tag“, sagt sie und lächelt. Per Videocall kann er so Sebastian liebe Worte sagen, aus einem Land voller Krieg, über 1000 Kilometer entfernt. „Ich liebe euch sehr. Sebastian, ich freue mich so unglaublich, dich in den Arm zu nehmen“, ruft er per Smartphone aus der Ukraine zu, während Olha das wenige Wochen alte Baby im Arm hält.



Mutter Cornelia hat währendessen Tränen in den Augen, immer wieder beschleicht sie die Angst, ihre Tochter und die Enkelkinder nicht wieder zu sehen. Diese Gedanken, sagt sie, habe sie häufig, trotz der Sicherheit, in der die Familie jetzt lebt. Bald jedoch muss Cornelia wieder in die Ukraine zurück. Die 56-Jährige hat dort auch noch eine große Verantwortung. Ihre 94-jährige Mutter lebt alleine, „die braucht meine Hilfe“, sagt sie auf Ukrainisch sichtlich bewegt. Aber eigentlich möchte sie noch so lange warten, bis ihre Tochter ihren Ehemann wieder in die Arme schließt.



Geburtsurkunde nach Kiew geschickt

Anton ist wie ein Großteil der jungen Männer in der Ukraine mit Beginn des Krieges arbeitslos geworden. Es gebe dort zwar auch soziale Hilfe, aber nicht so ausreichend wie in Deutschland. Zum Glück hätten die meisten Ukrainer einen Garten mit Gemüse und Obst zur Selbstversorgung. Als Bürokaufmann habe Anton einen guten Job gehabt, sagt Victor Rusecki. Für Anton sieht er eine aussichtsreiche Zukunft in der Bergstadt. Man habe jetzt schon einige Jobzusagen für den 36-jährigen Ukrainer. Auch Olha will in Deutschland bleiben, vielleicht mit ihren Theologiekenntnissen für die Kirche arbeiten.

„Es gibt hier so viele Jobs, die frei sind“, sagt der Sauerländer Junge. Das werde dann eine schnelle Geburt mit dem Arbeitsplatz, sobald Anton in Lüdenscheid seien wird. Und genau das könnte bald passieren. Ab dem dritten Kind dürfen die Männer ja aus der Ukraine ausreisen. „Wir haben bereits die Geburtsurkunde nach Kiew geschickt“, sagt Rusecki. Man nutze aber auch die Kontakte zu einem dortigen Bischof, damit Victors Ausreise beschleunigt wird. So schnell wie Sebastian auf der Welt war, wird es wohl nicht klappen. Es ging übrigens so schnell, dass ihr Ehemann die Geburt nur nachträglich per Whatsapp sehen konnte. Rasante 20 Minuten. Sollten es nur wenige Wochen sein, die die vier auf Anton warten müssten, dann wäre die Familie Yarova auch schon sehr glücklich. Dann sind sie endlich vereint.