Geballte Zeichenpower: Karikaturisten sorgen für unvergessliche Erinnerungen

Von: Leon Malte Cilsik

Jeder Schnellzeichner hat seinen eigenen Stil. Statt auf Tusche setzte der Künstler Alexis am Mittwoch bei seinen Karikaturen als einziger auf Graphit – auf dem Bild präsentiert Cordula Lüttringhaus eines seiner Werke. © nougrigat

Professionelle Karikaturisten sorgten mit ihrer geballten Zeichenpower im Stern-Center für unvergessliche Erinnerungen. Und taten dabei noch etwas für den guten Zweck.

Lüdenscheid – Es brauchte am Mittwoch im Stern-Center nicht viel für eine unvergessliche Erinnerung: Passanten mussten nur kurz Platz nehmen und den Kopf zur Seite drehen – schon konnten sie sich innerhalb weniger Minuten karikieren lassen.

Dabei bot sich ihnen eine breite Auswahl aus neun Schnellzeichnern, die sich mit ihrer Aktion einem guten Zweck verschrieben hatten.

Die professionellen Karikaturisten hat es aus ganz Deutschland für ihr Jahrestreffen nach Lüdenscheid verschlagen. Der gebürtige Kiersper Arnd Hawlina – seit 1999 für die Lokalausgaben des Märkischen Zeitungsverlages tätig und heute in Köln ansässig – hat seine Kollegen für die Bergstadt begeistert.

Im Stern-Center hatten die Karikaturisten um Arnd Hawlina (links) alle Hände voll zu tun. © Cedric Nougrigat

Ihre geballte Zeichenpower nutzen die Schnellzeichner bei ihren Treffen jedes Jahr für den guten Zweck – am Mittwoch baten sie die Passanten statt einer Gage um eine Spende für das Hospiz der Perthes-Stiftung an der Bonhoefferstraße.

Geballte Zeichenpower: Neun Karikaturisten gleichzeitig vor Ort

„Dass wirklich einmal neun von uns an einem Ort versammelt sind, ist schon etwas Besonderes“, sagt Hawlina. Nur selten seien mehr als zwei bis drei von ihnen gemeinsam auf Events wie Firmenfeiern, Hochzeiten, Messen oder Tagungen anzutreffen. Entsprechend groß war der Andrang im Stern-Center, als die Karikaturisten dort für zwei Stunden ihre Zeichenbretter zückten.

„Es ist natürlich schön, wenn mit solch positiven Aktionen Leben in die Innenstadt kommt und gleichzeitig etwas für den guten Zweck getan wird“, sagt die Lüdenscheiderin Emily Knauer, die beim gemeinsamen Stadtbummel mit ihrer Freundin auf das Abgebot aufmerksam wurde. „Ich persönlich finde es aber auch einfach unheimlich spannend, zu sehen, wie andere einen betrachten.“

Emily Knauer (Mitte) und Anna Schneider ließen sich gemeinsam von Lucy Hobrecht zeichnen. © Cedric Nougrigat

Für die Schnellzeichner sei der Zeichenprozess nach teils jahrzehntelanger Übung bereits ein Automatismus: „Wir scannen ein Gesicht innerhalb von Sekunden und identifizieren die Schwerpunkte für unsere Zeichnung“, sagt Hawlina. Ein lockeres Gespräch während des Zeichenprozesses liefere dann oft die nötigen Informationen, um die Karikatur mit Leben zu füllen.

„Es ist Wahnsinn, wie schnell den Künstlern selbst kleinste Details auffallen und was sie aus diesen Beobachtungen machen“, bestätigt Ute Prusko, die sich am Mittwoch gemeinsam mit ihrer Tochter hat karikieren lassen. Bei ihr war es ein kleines Wappen ihres Lieblingsfußballvereins auf der Tasche, welches sich prominent in der Karikatur wiederfand.

Lena und Ute Prusko (rechts) waren fasziniert von der Beobachtungsgabe der Künstler. © Cedric Nougrigat

„Dabei bleiben wir immer professionell und wissen, was den Leuten gefällt“, sagt Hawlina. „Natürlich ist eine Karikatur immer eine Übertreibung. Aber wie weit man dabei geht, bleibt dem Künstler überlassen.“ So käme es nur ganz selten vor, dass Hawlina negative Reaktionen auf seine Zeichnungen bekomme. „Und wenn doch mal sachliche Kritik kommt, ist das auch in Ordnung. Wir sind immer bemüht, unsere Arbeit zu perfektionieren.“

Das sei auch notwendig, um bei internationalen Wettbewerben wie der „Eurocature“ in Wien, der „Caricon“ in London oder der „CaricaturRO“ in Bukarest konkurrenzfähig zu bleiben.

