Geballte Schlagkraft: 86 Teilnehmer beim 3. Baseball-Camp

Lüdenscheid - Seit Montag trainieren 86 Lüdenscheider Kinder und Jugendliche beim diesjährigen Baseball-Camp der Christlichen Gemeinde an der Eduardstraße.

Es ist die dritte Auflage der sportiven Offerte, die bereits in den vergangenen beiden Jahren auf starke Resonanz gestoßen war.

Schauplatz des Geschehens ist erneut das Nattenberg-Stadion. Nach dem gestrigen Auftakt steht das Training noch heute, am Feiertag am Donnerstag sowie am Freitag an. Und am Samstag geht dann von 10 bis 17 Uhr ein Abschlussturnier über die Bühne. Zuschauer sind dazu willkommen.

Die Modalitäten beim 3. Baseball-Camp ähneln dabei denen in den Vorjahren. Erneut ist eine Delegation der First Baptist Church aus dem texanischen Kaufman – das ist die Partnergemeinde der Christen von der Eduardstraße – nach Lüdenscheid gekommen, um die Camp-Teilnehmer in die Baseball-Welt einzuführen. Trainingssprache ist Englisch, es stehen aber Übersetzer bereit.

Zielgruppe der Offerte waren wieder Schüler und Schülerinnen im Alter zwischen 10 und 17 Jahren. Alle Teilnehmer bekommen ein Shirt und eine Baseball-Kappe eines US-Teams. Die Sportgeräte – Schläger, Bälle, Handschuhe und Helme – stellen die Organisatoren. Während der Trainingseinheiten gibt es Getränke. Erfreulich wohl für die Veranstalter und die jungen Baseball-Spieler: Laut Wetterbericht bleibt es die Woche über recht warm und weitgehend trocken.