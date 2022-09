Versorger im MK erhöht Gaspreis: Familie muss 1.200 Euro mehr zahlen

Von: Jan Schmitz

Der Gaspreis in Lüdenscheid steigt und steigt. Mit der nächsten Erhöhung muss eine Durchschnitts-Familie (20.000 KWh) im Jahr 1.000 Euro mehr zahlen.

Lüdenscheid/Halver – Zehntausende Kunden in Lüdenscheid müssen ab dem 1. November deutlich mehr für Gas zahlen. Über die Preiserhöhung werden die Stadtwerke Lüdenscheid in den nächsten Tagen per Post informieren. Es ist beim heimischen Versorger bereits die dritte Preisrunde in diesem Jahr, allein beim Gas. Eine weitere könnte im Januar folgen.

Die Kundeninformation der Stadtwerke war notwendig geworden, weil die Bundesregierung zum 1. Oktober mehrere Gas-Umlagen eingeführt hat, die die Versorgungssicherheit mit Erdgas in den kommenden zwei Wintern sichern sollen. Die Preisaufschläge in der sogenannten „Gaspreisanpassungsverordnung“ sind zunächst bis zum 31. März 2024 befristet – und reißen schon jetzt ein tiefes Loch ins Portemonnaie der Gaskunden.



Neben der Gasbeschaffungsumlage in Höhe von 2,419 Cent werden privaten Haushalten und kleinen Firmen ab Oktober pro Kilowattstunde (KWh) zusätzlich 0,57 Cent Regelenergie-Umlage und 0,059 Cent Gasspeicher-Umlage aufgebürdet. Für den Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 20 000 KWh bedeutet das Mehrkosten von etwa 600 Euro. Hinzu kommt dann noch die Mehrwertsteuer. Sie soll ab 1. Oktober für Gas auf 7 Prozent gesenkt werden. Weil die Reduzierung aber noch nicht beschlossen ist, enthalten die Preise der Stadtwerke in den Kundenbriefen noch den aktuellen Steuersatz von 19 Prozent. Stadtwerke-Chef Volker Neumann hatte bereits in der vergangenen Woche deutlich gemacht, dass der lokale Energieversorger eine mögliche Mehrwertsteuersenkung eins zu eins an seine Kunden weitergeben werde.

Gaskunden müssen in diesem Winter mit deutlich höheren Kosten rechnen. Viele passen ihre Abschlagszahlungen deshalb schon jetzt an. © Grein, Dirk

Das gilt umgekehrt auch für die Belastungen. Wie Stadtwerke-Sprecher Andreas Köster deutlich machte, sei die aktuelle Preisanpassung ab November einzig und allein auf die staatlich induzierten Umlagen zurückzuführen. Der Brutto-Arbeitspreis steigt für den Durchschnittshaushalt demnach von 11,36 auf fast 15 Cent.



Die Preissteigerungen am Gasmarkt von 20 Euro pro Megawattstunde im vergangenen Jahr auf zuletzt 180 Euro sind nach Unternehmensangaben in den aktuellen Preisen aufgrund der langfristigen Beschaffungsstrategie noch gar nicht enthalten. Sie werden – Stand jetzt – voraussichtlich zum 1. Januar zumindest teilweise an die Kunden weitergegeben. „Die Preise werden weiter steigen“, sagt Köster.



Für die Gaskunden sind schon die jüngsten Erhöhungen im September und jetzt ab November eine erhebliche Zusatzbelastung. Denn: Seit dem Sommer erhöhte sich der Preis um fast 70 Prozent. Für den Lüdenscheider Durchschnittshaushalt bedeutet das pro Jahr 1 200 Euro Mehrkosten. Die Stadtwerke rufen ihre Kunden auf, die monatlichen Abschlagszahlungen rechtzeitig zu erhöhen, um hohe Nachforderungen bei der nächsten Jahresrechnung zu vermeiden.



Noch etwas stärker steigen die Preise beim größten Gasanbieter in Halver, bei Eon. Seit Juli ging es um 100 Prozent nach oben – für einen Halveraner Durchschnittshaushalt bedeutet das in der Grundversorgung ab November Mehrkosten von 143 Euro im Monat. Laufzeitverträge mit Preisgarantien hatte Eon zuletzt einseitig gekündigt und den Kunden neue, deutlich teurere Tarife angeboten.

Am Donnerstag veröffentlichten die Stadtwerke Lüdenscheid eine entsprechende Pressemitteilung, in der sie über die anstehende Gaspreiserhöhung informierten - und dabei auch schon darauf hinwiesen, dass schon bald auch die Strompreise angehoben werden müssen. Wir geben die Mitteilung des Unternehmens hier im Wortlaut wieder. Gleichzeitig weisen wir allerdings darauf hin, dass die angekündigte einseitige Anpassung der monatlichen Abschläge unter dem Zustimmungsvorbehalt der Kunden liegt. Kunden müssen dem Vorschlag des Gasanbieters nicht folgen. Hier also nun die Pressemitteilung der Stadtwerke Lüdenscheid.

Stadtwerke Lüdenscheid: Gaspreiserhöhung zum 1. November 2022 aufgrund gesetzlicher Gasumlagen

Deutschland erlebt derzeit eine Phase mit zuvor nie dagewesenen Preissteigerungen an den Energiemärkten: So haben sich die Handelspreise für den langfristigen Einkauf beim Gas zuletzt weiterhin massiv erhöht. Zusätzlich hat der Gesetzgeber mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 Umlagen beim Gaspreis neu eingeführt bzw. erhöht.

Stadtwerke Lüdenscheid geben gesetzliche Gasabgaben erst mit einem Monat Verzögerung weiter

Konkret wurde eine neue „Gasbeschaffungsumlage“ in Höhe von 2,419 Cent pro Kilowattstunde (Ct/kWh) eingeführt. Damit werden die Kosten für eine kurzfristige Gasersatzbeschaffung ausgeglichen und auf alle Verbraucher umgelegt. Zudem steigt die bestehende „Gasspeicherumlage“ auf 0,059 Ct/kWh sowie die „Bilanzierungsumlage“ für Haushaltskunden auf 0,57 Ct/kWh und für gewerbliche Kunden auf 0,39 Ct/kWh. Für den Großteil der Gaskunden der Stadtwerke Lüdenscheid bedeutet dies in Summe eine Netto-Preiserhöhung von 3,05 Ct/kWh. Um ihren Kunden eine finanzielle Entlastung zu verschaffen, geben die Stadtwerke Lüdenscheid diese Erhöhungen jedoch nicht mit Inkrafttreten zum 1. Oktober, sondern erst mit Wirkung zum 1. November 2022 weiter.

Über die verschiedenen Verbrauchsfälle ergeben sich somit unterschiedliche Preisentwicklungen für den Gasverbrauch. So zahlt beispielsweise ein Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 18.000 Kilowattstunden im Tarif „Komfort Gas“ im Monat 54,45 Euro (brutto) oder ca. 30,1 Prozent mehr für Gas. Neben den Privatkunden erhöhen sich auch die Gaspreise für Gewerbekunden entsprechend.

Mehrwertsteuersenkung auf Gaspreise werden von Stadtwerken Lüdenscheid unmittelbar an Kunden weitergegeben

Zu einer Preisentlastung wird die von der Regierung angekündigte Reduzierung der Mehrwertsteuer beim Gas von derzeit 19 Prozent auf 7 Prozent führen. Sobald diese verbindlich umgesetzt ist, werden die Stadtwerke Lüdenscheid die Senkung komplett an die Kunden weitergeben und die Preise entsprechend anpassen. Zudem prüfen die Stadtwerke Lüdenscheid die derzeitigen monatlichen Abschlagszahlungen ihrer Kunden und werden bei Bedarf entsprechende Anpassungen vornehmen. Dies soll den Kunden helfen, mögliche hohe Nachzahlungen bei Erhalt der Jahresabrechnung zu vermeiden oder zumindest abzufedern. Die Kunden erhalten hierzu von den Stadtwerken Lüdenscheid voraussichtlich Ende Oktober ein separates Anschreiben.

Auch beim Strom haben sich die Handelspreise für den langfristigen Einkauf massiv erhöht. Dennoch können die Stadtwerke Lüdenscheid aufgrund ihrer langfristigen Beschaffungsstrategie die Preise zurzeit noch stabil halten. Durch den von der Bundesregierung beschlossenen Wegfall der „EEG-Umlage“ mit Wirkung zum 1. Juli 2022 profitierten die Kunden zwischenzeitlich sogar von einer Preissenkung. Allerdings werden die Stadtwerke Lüdenscheid die stetig preiserhöhenden Effekte nicht mehr lange kompensieren können. Kunden sollten sich daher in absehbarer Zeit auch beim Strom auf eine spürbare Preiserhöhung einstellen.

Alle von der Gaspreisanpassung betroffenen Kunden werden aktuell von den Stadtwerken Lüdenscheid in einem gesonderten Anschreiben über die Preiserhöhungen in den Gastarifen informiert. Kunden, die ihren Abschlag bereits heute proaktiv anpassen möchten, können dies ganz einfach über das Online-Center unter www.stadtwerke-luedenscheid.de.erledigen Darüber hinaus können sich Kunden per E-Mail an privatkunden@stadtwerke-luedenscheid.de bzw. geschaeftskunden@stadtwerke-luedenscheid.deoder unter der kostenfreien Service-Hotline der Stadtwerke Lüdenscheid 0800/1571000 zur Änderung Ihres Abschlags beraten lassen. Generell ist auch eine persönliche Beratung im Energietreff der Stadtwerke Lüdenscheid am Rathausplatz nach vorheriger Terminvereinbarung unter www.stadtwerke-luedenscheid.deoder unter 0800/1571000 möglich. Auch über den neuen WhatsApp-Messenger können die Kunden ihren Zählerstand durchgeben. Hierzu fügen sie die Stadtwerke Lüdenscheid als neuen Kontakt in ihrer Kontaktliste mit der Nummer 02351.157-29882 hinzu. Anschließend den Chat starten, die Optionen auswählen und den Zählerstand eintippen. Alternativ können die Kunden auch ein Foto von ihrem Gaszähler versenden. Hierbei müssen die Zählernummer und Verbrauchsanzeige gut erkennbar sein.