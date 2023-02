Zwei Betriebe in Lüdenscheid geben auf – wegen der Gasumstellung 

Alte Geräte nicht umrüstbar

Gasnetzbetreiber Enervie Vernetzt will zum 25. April die Versorgung mit L-Gas einstellen. Dann wird nur noch H-Gas ins Netz gegeben. Für zwei von drei noch bestehenden Lüdenscheider Textilwäschereien bedeutet die Umstellung zugleich das Aus. Denn die bisher genutzten Heißmangeln können nicht mit dem H-Gas betrieben werden.

Lüdenscheid – „Eigentlich wollten wir die nächsten zwei Jahre noch mitnehmen, dann hätten wir aufgrund des Alters den Laden eh dichtgemacht“, sagt Margret Ostermann. Seit 2004 betreibt sie mit ihrem Mann Hans-Udo die kleine Wäscherei an der Kölner Straße 26b – „und die 20 Jahre hätten wir gerne noch voll gemacht“. Aber dazu werde es jetzt doch nicht mehr kommen, denn dafür müsste das Ehepaar noch mal kräftig investieren, eine neue Heißmangel für den Betrieb anschaffen. Die Alte, die habe geschätzt 70 Jahre auf dem Buckel und immer ihren Dienst zur vollen Zufriedenheit verrichtet.

„Für den Betrieb mit H-Gas ist sie aber offenbar nicht geeignet“, sagt Hans-Udo Ostermann. Genau lasse sich das aber nicht sagen, denn das Typenschild, auf dem nähere Angaben zum Gerät der Firma Miele stehen würden, ist schon seit Jahr und Tag weggebrochen. Das sei schon so gewesen, als Ostermanns den Betrieb mitsamt der damals schon vorhandenen Technik übernommen hatten. Nun habe man aber seit Ankündigung der Gasumstellung versucht, herauszufinden, unter welchen Voraussetzungen die Maschine dennoch weiterbetrieben werden könnte.

Aber weder ein hinzugezogener Heizungsbauer noch die Herstellerfirma selbst hätten eine Lösung anbieten können. Die Suche nach Ersatzteilen oder gar Material zum umrüsten haben die Ostermanns langsam aber sicher aufgegeben. Vor provisorischen Lösungen schreckt man auch zurück, weil „uns hier nachher noch die Hütte abbrennt“, wie Hans-Udo Ostermann befürchtet.

Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben

Seine Frau möchte die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben. „Vielleicht kommt ja doch noch jemand von der Enervie zu uns und guckt sich die Mangel an, weiß eventuell Rat“, sagt die 72-Jährige. Denn eine neue Mangel anzuschaffen, das lohne nicht mehr, wenn man mal die Kosten dafür gegenrechne. „Selbst wenn wir noch eine günstige, gebrauchte Maschine bekommen würden, die man mit Strom betreibt. Dann würden uns womöglich die Energiekosten auffressen“, befürchtet der 73-jährige Hans-Udo Ostermann. Nein, das wolle das Ehepaar nicht mehr riskieren. Dann lieber gebe man das Geschäft auf. Zum 1. April, da soll jetzt voraussichtlich Schluss sein mit der Wäscherei Ostermann.

Schon früher, nämlich Ende Februar, soll auch die Wäscherei Pohle an der Werdohler Straße 183 ihre Türen schließen. Wie Andreas Pohle auf LN-Anfrage bestätigt, habe auch seinem Betrieb nun die Gasumstellung den Garaus gemacht.

„Corona hatten wir überstanden, aber diese Misere nun, die hat uns geschafft“, sagt er. Die Problematik sei dieselbe wie bei den Ostermanns. Die alte Mangel auszutauschen sei einfach zu kostspielig. Rund 50 000 Euro aufzuwenden dafür, das wäre einfach nicht drin für den Betrieb. Eigentlich hatte er angesichts dessen eine Schließung seiner Wäscherei für Ende März angedacht.

Weil aber seine Frau vor wenigen Tagen einen Unfall gehabt habe und daher auch nicht mehr im Betrieb mithelfen könne, sei das Aus jetzt vorgezogen worden. Dass, was an Aufträgen noch liege, arbeite man noch ab, dann sei Ende. Die Aufgabe der Betriebe der Familien Pohle und Ostermann betrifft zahlreiche Stammkunden. Neben Kunden aus Gastronomie, Gastgewerbe und anderen Branchen sind Lüdenscheider Privatkunden davon betroffen, die den Hol- und Bringservice der Dienstleister bisher in Anspruch nahmen. Darunter sind viele Senioren.

Wäscherei Annuß muss in größere Räume umziehen

Kein Aus, aber dafür ein Umzug in größere Räume steht aufgrund dieser aktuellen und künftigen Situation bei der Wäscherei Annuß in nächster Zeit an. „Zum Ende des Jahres wollen wir ins Erdgeschoss des Hauses Herscheider Landstraße 88 umziehen“, erklärt die Chefin Jessika Smykalla.

Ein konkreter Termin stehe allerdings noch nicht fest, denn noch fehle es an notwendigen Genehmigungen für den passenden Gasanschluss am künftigen Standort. Man hoffe darauf, dass die bürokratischen Hürden, die mit dem Umzug einhergehen, bald gemeistert seien. Für den Betrieb brauche man dringend mehr Platz, der am jetzigen Standort an der Gartenstraße 28 reiche nicht mehr aus. Insbesondere wegen der Geschäftsaufgaben der Mitbewerber erwarte sie künftig, dass ihr Betrieb weiteren Kundenzuwachs erhalten werde. „Die Gasumstellung zwingt gerade die Älteren in der Branche dazu, aufzugeben. 50 000 Euro für eine neue Mangel, so viel investieren die Leute nicht mehr, wenn da keine jüngeren Nachfolger da sind“, erklärt Smykalla.

Seit fünfeinhalb Jahren führe sie nun den Betrieb, habe ihn vom Vater übernommen. Eine neue Heißmangel, die habe man zwar rechtzeitig gekauft, aber trotzdem „ist das ein Unding, was da nun mit der Gasumstellung über die Wäschereibetriebe hereinbricht“. Im eigenen Betrieb habe man auch „so ein altes Schätzchen, das seit Jahr und Tag problemlos läuft“, dennoch müsse die Mangel nun außer Betrieb gehen. „Das tut schon im Herzen weh, aber es geht nicht anders“, sagt sie.

Schrittweise Umstellung bis zum Jahr 2030

Wie Andreas Köster, Sprecher der Enervie Vernetzt auf LN-Anfrage sagt, bedauere man es sehr, dass man als Gasnetzbetreiber den Wäscherei-Betrieben nicht weiterhelfen könne. „In der Tat ist hier nach unserer Prüfung eine Umstellung der Geräte auf H-Gas nicht mehr möglich. Eine technische Nachrüstung durch unseren Installateur ist aufgrund nicht mehr vorhandener passender Bauteile nicht durchführbar“, erklärt Andreas Köster.

Die alten Heißmangeln gehörten zu den wenigen Geräten von den insgesamt rund 19 200 Kundengasgeräten in Lüdenscheid, die nicht umrüstbar seien. „In diesem Fall sind die Eigentümer des Gerätes für die Beseitigung des Mangels oder gegebenenfalls für einen Austausch verantwortlich. Leider sieht der Gesetzgeber hier keine Unterstützung vor“, so Köster.

Zur Sicherheit aller Netzkunden dürften nur mangelfreie Gasgeräte betrieben werden. Ansonsten sei der Gasnetzbetreiber gesetzlich verpflichtet, den Anschluss zu sperren.

Bis zum Jahr 2030 soll im Nordwesten und Westen Deutschlands die Erdgasversorgung von L-Gas schrittweise auf H-Gas umgestellt werden. Grund für die Erdgasumstellung seien das hohe Erdbebenrisiko im Erdgasfeld bei Groningen und auslaufende Lieferverträge mit den Niederlanden. Die Kosten der Gasumstellung werden auf alle Gaskunden in Deutschland umgelegt. Wann in welcher Region umgestellt wird, gibt der mit der Bundesnetzagentur abgestimmte Netzentwicklungsplan „Gas“ vor. Im Lüdenscheider Stadtgebiet ist der Schalttermin auf den 25. April 2023 terminiert. Bis dahin müssen alle Gasgeräte umgestellt werden. Für individuelle Terminabsprachen ist Enervie Vernetzt unter der kostenfreien Hotline 08 00 / 1 23 99 50 oder per Mail an erdgasumstellung@enervie-vernetzt.de erreichbar. Weitere Informationen gibt’s unter www.envervie-vernetzt.de (Rubrik Erdgas).