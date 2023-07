Polizeieinsatz in Kneipe: Frau (19) tritt Polizistin ins Gesicht

Von: Jan Schmitz

In einer Gaststätte in Lüdenscheid wollte die Polizei eine 19-jährige Frau bändigen. Diese wehrte sich mit Händen und Füßen.

Wie die Polizei mitteilte, hatte die 19-jährige Dortmunderin am frühen Samstagmorgen gegen 3.45 Uhr auf einem Klo in einer Gaststätte in der Kluser Straße randaliert. Die hinzugerufen Polizeibeamten sprachen die augenscheinlich alkoholisierte Frau an. Diese reagierte sofort aggressiv und beleidigte die Einsatzkräfte unter anderem als „Hurensöhne und ekelige Bastarde“. Als sie sich weigerte die Lokalität zu verlassen, griffen die Beamten die Arme der 19-Jährigen. Diese wehrte sich und trat einer Polizistin zwei Mal ins Gesicht.

Letztlich gelang es den Polizisten, die Frau zu überwältigen. Sie verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Die Polizistin konnte ihren Dienst fortsetzen. Gegen die 19-Jährige wird wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.