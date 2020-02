Dahlmann-Wirtin soll Kündigung bekommen haben

Verwirrung um Traditionsgaststätte

+ © Cedric Nougrigat Unsicherheit herrscht bei Dahlmann-Wirtin Christiana „Nanni“ Lange und ihrem Lebensgefährten Jürgen Wigginghaus. Sie sollen, so möchte es der neue Eigentümer, zum 30. Juni aufhören. © Cedric Nougrigat

Lüdenscheid – Es gab zuletzt viele Gründe zum Feiern in der Gaststätte Dahlmann in Lüdenscheid an der Grabenstraße, jetzt ist offensichtlich die Zeit für Ernüchterung: Wirtin Christiana „Nanni“ Lange soll vom neuen Eigentümer Jürgen Rolf die Kündigung bekommen haben. Doch solch ein Schreiben sei bei ihr nicht eingegangen, sagt sie selbst. Ein neues Pächterpaar soll es auch bereits geben.