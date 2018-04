Chinesischer Nationalcircus zeigt Schwindel erregende Akrobatik

Lüdenscheid - Ruhige Körperbeherrschung und Balance, ein artistischer Umgang mit verschiedenen Objekten und – bei einigen jungen Damen – eine schier unglaubliche Flexibilität des Körpers: Das waren die hervorstechenden Fähigkeiten der Artisten des „Chinesischen Nationalcircus“ bei ihrem Auftritt im Kulturhaus. Tiere gab es nicht in diesem Zirkus mit ausschließlich menschlichen „Dressuren“– vielleicht ein Vorgeschmack auf den Zirkus von Morgen.

Die Atmosphäre lieferte ein Blick auf das alte Hongkong. Alles spielte sich zunächst vor einem seiner Symbole ab – einem Traditionsschiff mit rotem Segeln, das viele Touristen dem Schnellboot vorziehen.

Fischer, Freibeuter und Piraten besiedelten einst die Inseln vor der chinesischen Küste, die zunächst von den Portugiesen erobert wurden. Dann kamen die Engländer, die zum 1. Juli 1997 abzogen. Seitdem ist Hongkong eine chinesische Sonderverwaltungszone mit besonderen Regeln und Attraktionen, bei denen Touristen ins Schwärmen kommen.



Das Handelsschiff und das überdimensionale Bild eines „Hongkong Hotel“ standen für zentrale Botschaften dieser „Brücke zwischen Asien und Europa“: Gastfreundschaft, Weltoffenheit und freier Handel. Noch immer bevölkerten Freibeuter etwas anderer Art diese Stadt, hieß es in der Einführung aus dem Off – zudem Traumtänzer und Visionäre. Erfolgreiche Geschäftsleute und Händler sollte man nicht vergessen.

Chinesischer Nationalcircus in Lüdenscheid Zur Fotostrecke

Zeigte das Varieté auf diesem Hintergrund etwas von der chinesischen Kultur und deren „Spirit“? Die Ruhe, die die Artisten bei allem spektakulären Darstellungen bewahrten, fiel tatsächlich auf. Ein großmäulig das Großartige, Fantastische und nie Gesehene verkündender Zirkusdirektor wäre hier fehl am Platz gewesen. Kaum eine der Übungen war möglich ohne eine ungeheure Konzentration und innere Ruhe. Nur so blieben gestapelte Kleinmöbel auf einer Stirn, rotierende Teller trotz gymnastischer Übungen an ihrem Platz und rotierende Diabolos in der ihnen zugewiesenen Flugrichtung. Dazu kamen Leibesverformungen von einer Intensität, die von großer Disziplin und eisernem Training erzählten. Die Bezeichnung „Akrobatischer Balletttanz“ würde auf viele dieser Auftritte passen. Es gab Momente, die wie ein Paartanz beim Ballett begannen und mit schwindelerregender Akrobatik endeten.

Dazu gab es einen leibhaftigen Pianisten und Musik von Variationen über Beethovens „Fünfte“ bis zu einer Melodie aus Bizets Oper „Carmen“. „Sie waren nicht sehr viel, aber Sie waren sehr nett“, beschrieb einer der Akteure, der ein bisschen des Deutschen mächtig war, zum Abschied die Situation im Kulturhaus.