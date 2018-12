Gastro im Stern-Center: Diese neuen Restaurants stehen fest - Kommt ein Burger-Laden?

Lüdenscheid - Gleich mehrere Gastronomen werden das Stern-Center verlassen. Jetzt steht fest, welche Restaurants nachrücken. Noch offen ist, ob bald auch ein Burger-Bräter einzieht.

Neben den geplanten Umbaumaßnahmen sollen auch einige neue Mieter im kommenden Jahr für frischen Wind sorgen. Wir geben eine Übersicht über die bislang bekannten Wechsel, die nach Angaben von Center-Manager Daniel Dalsasso in der ersten Jahreshälfte vollzogen werden sollen:

Olymp & Hades: Wie bereits berichtet, soll der Modeanbieter im ersten Obergeschoss in den ehemaligen Räumlichkeiten von Zeppelin Quartier beziehen. Angeboten wird Young Fashion bekannter Modelabels und hochwertige Sneakers. Es ist der erste Store der Kölner Modekette im Märkischen Kreis.

Only: Only gehört zum dänischen Textil-Riesen Bestseller und eröffnet seinen Shop in den ehemaligen Räumlichkeiten von StreetShoes im ersten Obergeschoss. Auch Only ist im Märkischen Kreis bislang nicht vertreten. Im Stern-Center befinden sich bereits Filialen der Bestseller-Marken Vero Moda und Jack&Jones.

Umbaumaßnahmen im Stern-Center Zur Fotostrecke

Klier Friseur: Ebenfalls neu ins Center zieht Klier Friseure. Das Dienstleistungsunternehmen übernimmt die ehemaligen Räumlichkeiten von Cosmo im Erdgeschoss neben dem Rewe-Supermarkt.

Gustosa: Wie bereits berichtet, verlässt die Salateria das Stern-Center zum Jahresende. Dort werden noch bis zum 31. Dezember türkische Spezialitäten angeboten. Auf der selben Fläche eröffnet voraussichtlich im ersten Halbjahr 2019 ein Gustosa-Restaurant, das nach eigenen Angaben „mediterrane Köstlichkeiten“ anbietet, darunter auch Döner. Bislang gibt es Gustosa-Filialen in Köln, München und Viernheim. Sie werden im Franchise betrieben.

Ciao Bella: Ciao Bella ist in vielen Einkaufscentern der Republik präsent, darunter acht Mal in Hamburg. Nach eigenen Angaben betreibt Ciao Bella „Systemgastronomie mit der familiären Note des persönlichen Lieblingsitalieners“. In einer offenen Küche mit Pizza-Ofen werden italienische Spezialitäten zum Vor-Ort-Genuss oder zum Mitnehmen zubereitet. Dafür braucht Ciao Bella in Lüdenscheid viel Platz. Das Restaurant übernimmt die Flächen von Sushi & More und der Pizzeria Olive im Erdgeschoss.