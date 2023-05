Indisches Restaurant „Mango Lassi“ nach Pause wieder geöffnet

Das Bild in Benjamin Tajs Restaurant „Mango Lassi“ zeige laut ihm die Gewürze, die er für Speisen nutze. © : Niecke

Lüdenscheid – Ein Jahr lang blieben die Türen an der Ecke Altenaer Straße/Gasstraße geschlossen. Seit Anfang Mai hat das indische Restaurant „Mango Lassi“ wieder geöffnet.

Inhaber Benjamin Taj gibt die Corona-Pandemie als Grund für seine Auszeit an. „Corona hat alles verändert, auch bei mir“, sagt er. Taj, der sein Restaurant in Eigenregie betreibt, legte deshalb eine Pause ein. Diese verbrachte er in Pakistan und unterstützte dort nach eigener Aussage gemeinnützige Projekte.

Jetzt, da sich die Lage wieder beruhigt habe, sei Taj froh, erneut für seine Gäste kochen zu können. Für die positive Resonanz auf seine Wiederkehr ist er sehr dankbar. Der sonst eher zurückhaltende Gastronom ist sehr stolz auf die von ihm zubereiteten Speisen. An der Speisekarte habe sich durch die zwischenzeitliche Schließung nichts geändert.

Aber es gibt sie doch: die Neuerungen. Ab kommenden Monat ist Taj nicht mehr alleine in seinem Restaurant. „Ich habe jemanden eingestellt, um mir ein bisschen unter die Arme greifen zu lassen“, erklärt Taj. Sich allein um das Restaurant zu kümmern, sei eine große Herausforderung. Auch wenn er nicht groß klagen möchte, komme ihm diese Hilfe sehr gelegen. Des Weiteren werde es ab Juni möglich sein, freitags bis sonntags sich die Gerichte aus Tajs Küche nach Hause liefern zu lassen.

Eine Preiserhöhung konnte auch Taj nicht vermeiden. „Alles ist viel teuer geworden. Da musste auch ich handeln“, sagt er. Sein Anspruch an frische Produkte und hochwertige Zutaten bliebe weiterhin bestehen. „Ich mache alles für den Laden. Bei der Zubereitung zu sparen, wäre falsch“, sagt er. toni