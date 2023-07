Gastronomie in Lüdenscheid: „Seit Corona ticken Uhren anders“

Von: Fabian Paffendorf

Teilen

Fast jeder fünfte Deutsche trinkt wegen der gestiegenen Preise weniger Bier. Laut einer Umfrage der Deutschen Presseagentur sind die Umsätze in der Gastronomie durch Bierverkauf um 17 Prozent zurückgegangen im vergangenen Jahr. Inflation und Energiepreisexplosion sorgen dafür, dass weniger Menschen in der Freizeit Gaststätten besuchen. © dpa

Das „Feierabend-Bierchen“ ist für die heimischen Gastronomen nicht länger mehr der Hauptumsatzfaktor. Oliver Straub und Jürgen Wigginghaus spüren den Wandel in der Branche.

Lüdenscheid – Nach der Corona-Krise ächzt die deutsche Gastro-Branche unter gestiegenen Personal- und Energiepreisen sowie den Folgen der Inflation. Die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Ingrid Hartges, merkte jüngst an, dass der Kostendruck in den Betrieben weiterhin enorm sei. Davon, dass sie im dauerhaften Krisenmanagement-Modus unterwegs seien, wollen die bekannten und erfahrenen Lüdenscheider Gastronomen Oliver Straub und Jürgen Wigginghaus nicht unbedingt sprechen, aber dennoch habe sich das Geschäft in den vergangenen drei Jahren gewandelt.

Nur allein darauf zu hoffen, dass Gäste regelmäßig auf ein oder zwei Glas Bier vorbeikämen, mache das Geschäft längst nicht mehr aus. Und: „Seit Corona ticken die Uhren anders“, findet Oliver Straub. Der Betreiber vom Stock und Cafe Eigenart sowie Kultpark-Veranstalter will beobachtet haben, dass das Freizeitverhalten generell starken Veränderungen unterworfen sei. „Es gibt manche, die haben nach der Corona-Zeit einfach Nachholbedarf, die wollen wieder raus und je nach Veranstaltungsformat erreicht man die Leute auch“, erklärt Straub. Manches funktioniere noch, anderes wiederum nicht mehr. Nicht unbedingt, weil weniger Geld in den Taschen sei, sondern wegen einer veränderten Ausgehkultur übten sich junge Erwachsene eher in Zurückhaltung, wenn’s ums Feiern ginge.

Insbesondere diejenigen zwischen 16 und 18 Jahren, die früher die Kernzielgruppe des Stock gewesen seien, feierten heute anders. „Wir erleben in der Gastronomie einen Zeitenwandel. Aber den gab es ja auch sonst immer. In den 90ern gingen Leute auch wegen anderer Dinge vor die Tür und in die Clubs als in den 80ern“, sagt Oliver Straub.

Lüdenscheid als Stadt der besonderen Herausforderungen

Eine Herausforderung sei es auch speziell in Lüdenscheid immer schon gewesen, den Gästen die Angebote zu machen, auf die sie auch Lust haben. Und die gestiegenen Kosten in jüngster Zeit eins zu eins durch Preiserhöhungen an die Gäste weiterzugeben, sei aktuell eben nichts worauf irgendwer Lust hätte.

„Angesichts der gestiegenen Kosten haben wir vor knapp drei Wochen die Preise ein wenig erhöhen müssen“, sagt Straub. Aber nicht so, dass „es keinen Spaß mehr macht“. A und O sei das kluge Kompensieren der Mehrkosten. Ein gutes Beispiel wie so etwas gelinge, sei etwa das neue Konzept, das Kollege Luis M. Viveros bei seinem Eiscafé Il Gelato nun umsetze: „Anstatt auf eine Bedienung zu warten, gehen die Gäste dort zum Bestellen direkt selbst zur Theke“. Das Geschäft sei schwieriger geworden, das mag Straub nicht leugnen. Aber es laufe dennoch soweit ganz gut.

Für Gastronom und Veranstaltungstechniker Oliver Straub ist die Kompensation der Mehrkosten das A und O. © LN-Archiv

„Auch, wenn man seit Corona vorsichtiger geworden ist. Man ist bemüht, sich auch andere Türen aufzuhalten“, sagt Straub und fügt nicht ohne Augenzwinkern hinzu: „falls dann doch mal wieder ein Lockdown kommt“. Den persönlichen Türspalt habe er in der Ausweitung seiner Arbeit im Bereich der Show- und Veranstaltungstechnik definiert. „Da bin ich weit mehr unterwegs als in den Jahren zuvor“.

Das, was mittlerweile an Mehrkosten im regelmäßigen Gaststättenbetrieb zu tragen ist, holen auch Jürgen Wigginghaus und Partnerin Christiana „Nanni“ Lange von „Nanni’s Kirchhahn“ an der Fuelbecker Straße bei den Veranstaltungen wieder raus. Konzerte in der „Butze“ des Gasthofes oder das jährlich stattfindende Booster-Konzert in Zusammenarbeit mit Sound of Centuries sicherten das Geschäft. „Beim A-la-carte-Geschäft ist ein Rückgang spürbar. Wenn die Leute am Monatsende weniger Geld im Portemonnaie haben, dann sparen sie beim Essengehen und Freizeitvergnügen“, sagt Jürgen Wigginghaus. Erschwerend käme hinzu, dass Corona bei vielen noch nicht aus den Köpfen verschwunden sei, nun auch noch Themen wie Energiepreiserhöhungen und Inflation hinzukämen. „Für die Gastro ist das natürlich nicht zuträglich“, so Wigginghaus. Die eigenen Mehrkosten an die Gäste weiterzugeben, erfordere Fingerspitzengefühl: „Wenn wir das wirklich in Gänze machen würden, dann müsste das Schnitzel für 19 Euro auf der Karte stehen. Da würde niemand mehr kommen.“

Christiana „Nanni“ Lange und Jürgen Wigginghaus führen seit drei Jahren den Kirchhahn. © Paffendorf

Hoffen auf gutes Biergartenwetter

Für den Sommer sehe man von einer Anhebung der Preise ab, erst im vergangenen Herbst habe man die Preise dennoch leicht anheben müssen. Ob nun 2023 für „Nanni’s Kirchhahn“ ein gutes Geschäftsjahr werde, müsse man abwarten. Wigginghaus hofft auf „gutes Biergartenwetter“, das die Gäste in den nächsten Wochen zum Kommen animiert.

„Wenn wir die Umsätze im ersten Quartal dieses Jahres mit dem des vergangenen vergleichen, dann kann man sagen, dass 2022 zu der Zeit mehr war. Aber wir sind guter Dinge – auch wenn wir die weniger positive Entwicklung durchaus im Blick haben.“